Maltempo, l’attenzione resta alta: allerta gialla per piene dei fiumi e frane anche nel Piacentino

Allerta GIALLA per piene dei fiumi e per frane e piene dei corsi minori anche nella provincia di Piacenza.
Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 novembre sono previste precipitazioni moderate, in esaurimento durante la mattina, con possibili precipitazioni deboli nel corso della serata.
In corrispondenza delle precipitazioni intense, potranno generarsi localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore appenninico centro-occidentale, con superamento delle soglie 1 nei relativi tratti vallivi.
Dal pomeriggio di lunedì 17 novembre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) provenienti da sud-ovest sul settore appenninico centro-orientale.