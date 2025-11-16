Piacenza – Lentigione 1-1, Poledri risponde a Cellai, ma la vetta si allontana

Una domenica complicata quella dei biancorossi di Arnaldo Franzini. Il tecnico di Vernasca ha dovuto rinunciare, oltre agli infortunati già annunciati Mustacchio, Taugourdeau e Zaffalon a Martinelli, che si è fatto male durante la rifinitura. L’allenatore ha confermato il 4-3-1-2 con Campagna dietro a Trombetta e D’Agostino.

Sul terreno segnato dalle abbondanti piogge del “Garilli” la gara dei biancorossi è subito in salita. Al 4′ c’è una sovrapposizione sulla destra degli ospiti, traversone rasoterra per Cellai che non deve far altro che depositare in rete. Il Piacenza si riversa nella metacampo degli avversari e ha due grosse chance: al 38′ D’Agostino fallisce un rigore in movimento, sparando alto; nella ripresa, al 52′ Sbardella colpisce la traversa.

Bisogna attendere il 68′ per il pareggio. Poledri decide di mettersi in proprio e dopo una bella serpentina scocca il destro dal limite: palla nell’angolino basso.

Un pareggio che da un lato allunga la striscia positiva, contro una delle migliori squadre del campionato, dall’altro aumenta la forbice tra i piacentini, ora quinti, e la Pistoiese in vetta a +6.

La partita

Primo tempo

Squadre in campo: via la match tra Piacenza e Lentigione! Segui la diretta della partita su Radio Sound.

5’- Cellai porta subito avanti gli ospiti. L’attaccante del Lentigione infila col piattone su un cross dal fondo che impensierisce Ribero e che porta il vantaggio ospite dopo appena 5’.

6’- Nonostante il vantaggio, il Lentigione prova ancora ad attaccare, di nuovo con Cellai che, questa volta, non arriva alla conclusione.

10’- Bertin prova dal limite, Gasperini blocca con fatica. Buona la reazione dei biancorossi.

13’- Lordkpianidze calcia da fuori, servito da D’Agostino. Palla non troppo forte, però: Gaseperini riesce a bloccare il tentativo del centrocampista biancorosso.

20’- Lentigione ancora in avanti: due tentativi da corner poco fa; Ribero evita il pericolo.

32’- I biancorossi faticano a creare occasioni per impensierire la difesa avversaria. Si rimane sul risultato di 0-1.

36’- Tentativo di cross da parte di Bertin, nulla di fatto: Gasperini blocca senza problemi.

38’- Tentativo fallito da D’Agostino che, dopo un grande cross di Ciuffo, si mangia il gol del pareggio dal dischetto del rigore.

43’- Cross velenoso da parte di Ciuffo, dopo una grande ripartenza di Trombetta. Gasperini riesce a bloccare il traversone in qualche modo.

45’- Finisce il primo tempo. Gara pressoché equilibrata, escludendo la rete del vantaggio nei primissimi minuti della frazione. Biancorossi che devono provare a ribaltarla in tutti i modi nei restanti 45’.

Secondo tempo

45’- Via alla seconda frazione. Si riparte senza cambi.

48’- Tentativo di Poledri da fuori, tiro deviato, Lordkipanidze, solo davanti alla porta, non riesce a impattare il pallone per un soffio.

53’- Piacenza che alza i giri del motore: poco fa tiro di Sbardella dal limite che calcia forte e colpisce in pieno la traversa, tentativo di Trombetta sulla ribattuta, Gasperini blocca.

60’- Esce nelle file del Lentigione Cellai, autore del gol; al suo posto Battistello.

66’- Lordkipanidze sbaglia il disimpegno e regala un’occasione agli avversari: Battistello però, non la sfrutta e i biancorossi si salvano dal doppio svantaggio.

69’- Poledri con una grandissima azione personale trova il gol del pareggio! Sassata da fuori area del centrocampista del Piacenza che finisce nell’angolino dove Gasperini non può arrivare: 1-1!

74’- Dopo il gol del pareggio, i biancorossi vogliono il vantaggio! Lentigione che fatica a ripartire, schiacciato nella sua metà campo.

79’- Cambio nelle file dei biancorossi: Bianchetti per Campagna.

86’- Biancorossi che spendono le ultime energie per provare a vincerla.

90’- 4‘ di recupero assegnati dall’arbitro.

90+4’- Finisce qui. Pareggiano Piacenza e Lentigione dopo una grande partita: risultato che favorisce la Pistoiese: 1 punto a testa, finisce 1-1.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Ciuffo, Sbardella, Silva, Bertin, Lordkipandize, Putzolu, Poledri, Campagna, D’Agostino, Trombetta. All. Franzini.

A disposizione: Kolgecaj, Arba. Bianchetti, Sollini, Mazzaglia, Cabri, Pino, Pizzi, N. Trombetta.

Lentigione (4-3-3) Gasperini; Masini, Mele, Capiluppi, Bita; Penta, Nappo, Pari; Nanni, Cellai, Alessandrini. All Pedrelli.

A disposizione: Cheli, Mirri, Mordini, Jassey, Panigada, Battistello, Miglietta, Iori, Cudini.

A cura di Riccardo Celli

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy