Lotta alla povertà energetica, Laura Chiappa di Legambiente Piacenza: “Fondo per progetti per la comunità dalla Comunità Solare” – AUDIO

Comunità solare, giustizia climatica e lotta alla povertà energetica. L’argomento sarà trattato giovedì 20 novembre alle ore 21 all’Auditorio della Fondazione di Piacenza e Vigevano. L’obiettivo della serata è spiegare perché aderire alla Comunità è un gesto “ di rivoluzione energetica ” e solidale.

Parliamo della comunità solare – spiega Laura Chiappa Presidente di Legambiente Piacenza – che ci coinvolge come Legambiente a Piacenza e Lodi, ma non solo. Infatti abbiamo voluto puntare anche sul tema legato alla questione importantissima della lotta alla povertà energetica e della giustizia climatica.

Sono argomenti legati

Sì, perché uno degli elementi fondamentali che caratterizzano lo spirito con cui nascono le comunità energetiche rinnovabili solidali, e sottolineo la parola solidale, non è soltanto quello di creare delle comunità di cittadini che si scambiano energia, ma soprattutto è quello di dare anche un supporto a tutte quelle persone in difficoltà.

Il discorso della povertà energetica è un tema attuale

Ci sono tantissime persone non solo che non riescono a pagare le bollette per l’aumento enorme dei costi energetici da fossili, , ma devono addirittura fare delle scelte. Ad esempio pagano la bolletta, ma non pagano parte della loro spesa alimentare o riducono le spese sul trasporto. Le comunità energetiche rinnovabili solidali come la nostra hanno istituito al loro interno un fondo, in cui una parte dei contributi che vengono dati per lo scambio di energia vengono utilizzati per progetti sul territorio che possono essere anche dedicati alla povertà energetica.

