Maltempo, previsti temporali e forte vento: allerta arancione della protezione civile

Dalle 12:00 del 27 gennaio 2025. Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori anche nella provincia di Piacenza.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori, per temporali, per vento.

Per la seconda parte della giornata di oggi lunedì 27 gennaio sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, lungo la fascia di crinale appenninico centro-occidentale che possono generare diffusi ruscellamenti lungo i versanti, fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 2 nel settore occidentale e della soglia 1 nei settori centro-occidentali e centro-orientali. Sono previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata (62-74 Km/h) rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili lungo le zone di crinale.

Dalle 00:00 del 28 gennaio 2025

Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori, per vento.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori, per temporali, per vento.

Per la giornata di martedì 28 gennaio sono previste ancora precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale lungo la fascia appenninica, che possono generare diffusi ruscellamenti lungo i versanti, fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 2 nel settore centro-occidentale e della soglia 1 nel settore centro-orientale. Non si escludono localizzati raggiungimenti della soglia 3, più probabili sul settore centro-occidentale e della soglia 2 nel settore centro-orientale. Sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) lungo la fascia appenninica e la pianura centro-orientale, con possibili raffiche di intensità superiore nella zona di crinale. Nelle altre zone di pianura sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest.