Maltempo, il Direttore del Consorzio di Bonifica Pierangelo Carbone: “Impegnati nel monitoraggio e nella conta dei danni” – AUDIO

Forte maltempo nel piacentino, i tecnici del Consorzio di Bonifica in queste ore si stanno adoperando su due fronti, in aiuto dei Sindaci e nella conta dei danni. Lo ha detto a Radio Sound il Direttore Pierangelo Carbone del consorzio di Piacenza.

Maltempo, gli aggiornamenti del lento ritorno alla normalità.

Stiamo facendo il censimento delle opere di bonifica, soprattutto nella montagna piacentina. Un lavoro a 350 gradi, veicolando le informazioni anche se non riguardano strettamente il nostro lavoro. Eravamo pronti perché era stata emessa l’Allerta Meteo Rossa, anche se i modelli non posso dire esattamente dove si sviluppa il nubifragio. Quindi è molto importante essere presenti sul territorio per aiutare la Protezione Civile al dare il massimo dell’informazione disponibile.

Oggi si contano i danni

Sì, poi si potrà capire meglio l’entità di quanto accaduto. C’è anche la Regione con i loro tecnici che stanno facendo le mappature direttamente con i Sindaci.

C’è preoccupazione per il ritorno della pioggia previsto per giovedì

Sì, potrebbe arrivare il prossimo colpo. Siamo in contatto diretto con il servizio meteo regionale che sta elaborando i modelli, in modo da poterci attrezzare per la prossima perturbazione.