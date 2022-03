Mancata assicurazione, da inizio anno nove vetture sequestrate dalla polizia locale dell’Unione Valnure Valchero

Nel controllo dei Comuni aderenti l’Unione Valnure Valchero (Carpaneto, Podenzano, San Giorgio Gropparello Vigolzone), la Polizia Locale sta intensificando l’azione preventiva legata alla sicurezza degli utenti della strada che si muovono sul territorio.

Di particolare rilevanza in questi primi mesi del 2022, il dato relativo ai veicoli posti sotto sequestro per mancata copertura assicurativa che circolavano nonostante fossero sprovvista di idonea copertura. Sono già 9 i veicoli posti sotto sequestro.

L’ultimo in particolare che circolava nonostante fosse già stato posto sotto sequestro da altra Forza di Polizia, è stato fermato ed il mezzo è stato trasportato in una depositeria autorizzata fino a quando il proprietario non provvederà al pagamento della sanzione amministrativa e soprattutto al pagamento della polizza assicurativa per almeno 6 mesi, come previsto dalla normativa in vigore.

Nel caso specifico, dal controllo al veicolo emergeva anche che il conducente aveva con sè una pistola scacciacani che non rispondeva ai requisiti previsti e pertanto veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria.

L’intensificazione dei controlli alla copertura assicurativa è un’azione importante per la prevenzione dei fenomeni importanti della circolazione stradale, a tutela di tutti gli utenti della strada.