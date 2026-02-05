Baseball – Piacenza, parte in salita la Winter League della formazione U12

Partenza frenata per l’U12 del Piacenza Baseball nella West League che qualifica alla Winter League nazionale. Al PalaPonti di Moletolo (PR) i biancorossi hanno perso entrambi gli incontro della prima giornata contro Langhirano (9-3) e Junior Parma B ( 7-5).
Gli incontri erano validi per il girone Young nell’ambito del quale i piacentini, domenica prossima ancora al PalaPonti, affronteranno Crocetta Parma B e Sala Baganza B. Al di là dei risultati scaturiti sui diamanti si è trattato di un utile test soprattutto per gli esordienti che stanno sfruttando la stagione indoor per prepararsi al meglio in vista del battesimo sul campo nel campionato estivo.