Manifestazione “Mai più fascismi” a Roma, pullman da Piacenza organizzati dalla Cgil

Partiranno da Piacenza e dalla provincia i pullman in direzione Roma per la manifestazione nazionale organizzata da Cgil, Cisl, Uil “Mai più fascismi” dopo i fatti di sabato in Corso d’Italia a Roma. La Camera del Lavoro di Piacenza informa che è ancora possibile prenotarsi chiamando lo 0523/459791. Diversi i punti di partenza degli autobus con i piacentini verso Roma: partenza prevista alle ore 5:00 dalla Rocca di Borgonovo, dalle 5:10 da piazzale Gramsci a Castelsangiovanni, alle 5:30 dal parcheggio dello Stadio Garilli a Piacenza mentre il ritrovo è per le 6:00 a Fiorenzuola, località Barabasca. La manifestazione “per il lavoro, la partecipazione, la democrazia” è prevista in piazza San Giovanni alle ore 14:00 del 6 ottobre. L’iniziativa sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook @Cgilpiacenzaufficiale.