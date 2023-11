Maratona-Telethon-2023-torna-a-Piacenza-dal-10-al-16-dicembre

Maratona Telethon 2023 torna. Dal 10 al 16 dicembre, avrà luogo la maratona televisiva e per tutto il mese si terranno i tradizionali banchetti per offrire prodotti solidali e raccogliere fondi da destinare alla ricerca per vincere le malattie genetiche.

Maratona Telethon 2023 Cordinatore Provinciale Bertuzzi

“Un anno questo che – come ha spiegato il coordinatore provinciale prof. Italo Bertuzzi – segna una grande svolta – i tanti avanzamenti prodotti grazie alla ricerca sostenuta con le donazioni rischiano di essere ritirati dal mercato perché non sostenibili dal punto di vista economico. Telethon ha fatto una scelta coerente ed irrinunciabile: ha deciso di mantenere queste terapie sul mercato, garantendo la loro disponibilità a quanti ne avranno bisogno”. Bertuzzi ha sottolineato come oggi Telethon sia più che mai internazionale: riceve, infatti, tante richieste di collaborazione di altri paesi.

Marathona Telethon 2023 dove incontrare i volontari

A dicembre volontarie e volontari distribuiranno cuori di cioccolato nei tre gusti: fondente, latte e bianco con un offerta minima di 15 Euro a confezione ; coccole di frutta 6 Euro a scatola; tazze 10 Euro cadauna; candele 6 Euro cadauna e palline natalizie 3 Euro cadauna.

Il programma è fitto di appuntamenti di cui riportiamo i principali. E’ già possibile donare nei seguenti punti:

Piacenza – Edicole Marco, Viale Dante; Denise, Via fratelli Alberici; Bissi, Strada Farnesiana; ACI, Via Maculani, 36; Azienda Agricola L’Orto in strada Farnesiana, 233; SIAE in Viale Sant’Ambrogio, 19

Fiorenzuola d’Arda – Concessionaria Bussandri, Via Umbria 7/9.

Rivergaro – Farmacia Dr. Andena.

Ottone – Edicola Luciano, piazza della Vittoria 30.

San Polo- Supermercato F.lli Amabile.

Marathona Telethon 2023 i banchetti

Podenzano – 4 e 6 dicembre, Istituto Comprensivo Rodari;

Monticelli d’Ongina – 8 e 15 dicembre in Via Martiri della Libertà;

Podenzano / Maiano – 9 dicembre, presso Cafè Senorita;

Gossolengo – 9 dicembre, Supermercato Sigma;

Piacenza – 10 dicembre, dalle 10 esibizioni di arti marziali con il maestro Bottini presso il Centro Sportivo Farnesiana;

Caorso – 16 dicembre, Via Marconi 2 A ;

Piacenza – 16 dicembre, Istituto Casali, Via Piatti;

Piacenza – 16 e 17 dicembre Conad Besurica con Pubblica Assistenza Croce Bianca;

Piacenza – 16 e 17 dicembre Conad Via Modonesi, Piazza Cavalli – Palazzo INA (Max Mara);

Calendasco – 17 dicembre, Amministrazione Comunale e Parrocchia;

Rivergaro / Niviano 17 dicembre, Parrocchia Santo Stefano;

Travo – 23 dicembre, Piazza Trento.

Il contributo di Azione Cattolica

Da alcuni anni le Ac diocesane e parrocchiali in tutta Italia sostengono la ricerca. Anche nella nostra diocesi scrive la Presidente dott.ssa Ilaria Massera hanno aderito, negli anni, associazioni diverse: le iniziative da sostenere sono sempre tante e diverse soprattutto verso Natale, ma l’alleanza con Telethon rimane preziosa. Sul territorio Piacentino partecipano le Parrocchie di: Borgonovo, Calendasco, Fiorenzuola, Niviano di Rivergaro, Piacenza (Comunità delle Tre Chiese), Sant’Antonio a Trebbia e San Rocco al Porto.

Infromazioni

Per informazioni contattare il numero mobile 3495152019 e sul sito nazionale di Telethon.