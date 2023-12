Incendio in una casa di strada Caorsana, tratti in salvo i sette abitanti: l’ipotesi del gesto di un piromane – FOTO

Tragedia scongiurata e l’ombra di un folle piromane. Se le ipotesi venissero confermate, quanto accaduto questa notte a Le Mose, lungo Strada Caorsana, sarebbe un episodio gravissimo. Tutto è iniziato poco prima delle 3 quando una pattuglia di Metronotte Vigilanza ha notato alte fiamme all’interno del cortile di un’abitazione.

A quel punto, essendo il rogo già intenso, ha allertato i soccorsi e ha iniziato a suonare al campanello per svegliare gli occupanti dell’abitazione: madre, padre, tre bimbi e una coppia di nonni, in tutto sette persone. Fortunatamente i tentativi della guardia giurata sono andati a buon fine e i membri della famiglia sono usciti senza riportare ferite. Nel frattempo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i soccorsi del 118. I sanitari hanno condotto tutti all’ospedale per accertamenti e soprattutto per scongiurare un principio di intossicazione.

A bocce ferme, e una volta scongiurato il peggio, è sorto tra i carabinieri il terribile sospetto: pochi minuti prima, ignoti avevano dato alle fiamme due cassonetti, in zone distinte ma non lontane dall’abitazione incendiata. Sarà necessario verificare prima effettuare tutte le analisi del caso, ma l’ombra del piromane è inevitabile.