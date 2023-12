Gas Sales Piacenza: domenica alle ore 16.00 al Palabanca arriva Civitanova, curiosità e statistiche

Terza gara in una settimana per Gas Sales Piacenza che domenica 17 dicembre (ore 16.00 diretta su Radio Sound) sarà impegnata al PalabancaSport con Cucine Lube Civitanova nella gara valida per la decima giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca.

Mancano due giornate al termine del girone di andata della Regular Season e la lotta per guadagnare l’accesso alla Del Monte Coppa Italia SuperLega nella migliore posizione è accesa. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è già certa di prendere parte alla prossima Coppa Italia, c’è ora dà mantenere o migliorare il terzo posto in classifica che garantirebbe di giocare i Quarti di Finale in casa.

Sfida numero dieci quella in arrivo contro la formazione marchigiana. Sono nove i precedenti tra le due squadre, otto in Regular Season ed uno in Semifinale della Del Monte Supercoppa giocata a fine ottobre scorso.

Il bilancio

Il bilancio è di otto successi per Civitanova, mentre in una sola occasione è stato il sestetto biancorosso a esultare. L’unico successo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è arrivato nella stagione 2021-2022: seconda giornata di andata a Civitanova i biancorossi si imposero al tie break in rimonta (25-23, 16-25, 25-23, 22-25, 12-15). In questa stagione le due squadre si sono affrontate nella Del Monte Supercoppa e a vincere è stata la formazione marchigiana per 3-0 (25-22, 25-16, 25-18).

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla scorsa stagione: nona giornata di ritorno quando Civitanova si impose in casa in rimonta al tie break e la partita registrò 214 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2020-2021: quinta giornata di andata, al PalabancaSport il primo parziale andò ai marchigiani per 31-29 e a fine gara fu la Lube a festeggiare lasciando ai biancorossi piacentini un solo set.

Il parziale più agevole è datato stagione 2019-2020, prima giornata di ritorno: a Piacenza la formazione marchigiana si impose nel terzo set per 25-13.