Maxi controlli della polizia tra stazione, via Roma e Giardini Margherita: oltre cento persone identificate

Continuano i controlli da parte delle volanti e del Reparto Prevenzione Crimine nella zona della stazione ferroviaria, dell’autostazione in via dei Pisoni, all’interno dei Giardini Margherita e in via Roma.

Più di 100 le persone identificate, la maggior parte stranieri.

Tra le persone identificate anche una destinataria di divieto di dimora nel comune di Piacenza: seguirà comunicazione all’autorità giudiziaria.

Al termine dell’attività, uno straniero è stato accompagnato in questura per delle verifiche da parte dell’Ufficio Immigrazione, in merito alla sua posizione sul territorio nazionale.