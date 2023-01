Taekwondo C.s.a.k. Piacenza, Oro in Toscana per le piacentine Diara e Salma: “Disciplina che fa crescere” – AUDIO

Taekwondo C.s.a.k. Piacenza, Oro in Toscana per le piacentine Diara e Salma: “Una disciplina che fa crescere a 360°”. Le atlete, assieme al loro maestro, sono state ospiti a Radio Sound.

Valerio Aliberti maestro e direttore tecnico dell’A.s.d. Taekwondo C.s.a.k. Piacenza.

E’ un’arte marziale di origne Coreana nonché sport da combattimento olimpico in cui l’Italia si è distinta con diversi atleti. Carlo Molfetta ha vinto l’oro olimpico a Londra 2012 e Vito Dell’Aquila ha trionfato a Tokyo 2020. E basata principalmente su tecniche di calcio. Molto dinamica e acrobatica, adatta a tutte le età.

La società svolge la sua attività a Piacenza e provincia

Si, in città presso il Polisportivo Comunale (Largo Ercole Anguissola 1). In provincia invece siamo a Rivergaro presso la Palestra L’Altra Riabilitazione (Strada Statale 45 n. 48) e a Bobbio presso l’ex Circolo Auser (Via Buelli).

A che età si inizia?

Già dai 4 anni e poi si può continuare fino a quando si desidera. E’ una disciplina che fa crescere anche perché pretende il rispetto delle regole che poi si traduce anche nel rispetto dell’avversario. E’ un contesto dove si cerca di migliorare soprattutto se stessi.

Sito internet della realtà piacentina

Tuscany Open

Le atlete piacentine Diara Sylla e Salma Bentalha hanno recentemente conquistato la medaglia d’oro alla manifestazione Tuscany Open. Si tratta del campionato interregionale e internazionale di Taekwondo principale della Regione Toscana. Una gara di due giorni, di altissimo livello con cinque ottagoni di gara, che in questa edizione ha visto la partecipazione di 78 associazioni provenienti da Italia e Estero con più di 500 partecipanti complessivi. La società sportiva piacentina ha partecipato all’evento con una rappresentativa di 6 atleti portando a casa 6 medaglie di cui due d’oro:

Diara Sylla: oro nella categoria Cadetti Femminili – 44 kg Salma Bentalha: oro nella categoria Senior Femminili – 62 kg Raffaella Marcucci: bronzo nella categoria Cadetti Femminili – 44 kg Giuseppe De Franco: bronzo nella categoria Cadetti Maschili -37 Kg Abdul Fataou Bance: bronzo nella categoria Senior Maschili -68 kg Rebecca Usini: bronzo nella categoria Kids -33 kg

“Sono andata alla competizione che l’obiettivo di conquistare la medaglia d’oro – spiega Diara Sylla – grazie anche all’appoggio di tutti ho dato il mio meglio in Toscana”.

Salma Bentalha: “Un’esperienza fantastica nonostante l’ansia da prestazione vista la prima volta nella nuova categoria. Non è stato facile, ma grazie alla spinta della mia famiglia e dell’allenatore sono riuscita a conquistare l’oro”.

