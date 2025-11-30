Maxi controlli in carcere, detenuto tenta di nascondere la droga in bocca: scoperto. Trovato un cellulare

Operazione straordinaria della Polizia Penitenziaria all’interno del carcere delle Novate, dove nella giornata di oggi gli agenti hanno effettuato una vasta perquisizione coinvolgendo numerose celle e diverse aree sensibili della struttura. L’intervento, organizzato per garantire maggiore sicurezza e contrastare l’ingresso di materiali illeciti all’interno dell’istituto, ha richiesto l’impiego di diverse unità operative.

Durante i controlli, gli operatori hanno rinvenuto un telefono cellulare nascosto in un’area comune, presumibilmente utilizzato per comunicazioni non autorizzate con l’esterno. Il ritrovamento conferma l’attenzione costante delle forze di sicurezza verso il fenomeno dell’introduzione clandestina di dispositivi elettronici.

Nel corso dell’operazione si è verificato anche un tentativo di occultamento di sostanze stupefacenti: alla vista degli agenti, un detenuto ha cercato di nascondere alcuni grammi di droga nella propria bocca, nel tentativo di eludere i controlli. Il gesto non è però sfuggito al personale, che è immediatamente intervenuto impedendo l’occultamento e ponendo sotto sequestro la sostanza.

L’azione della Polizia Penitenziaria rientra nelle attività periodiche di prevenzione e controllo finalizzate a mantenere l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy