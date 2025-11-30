Volley, Serie B2 – Nella sfida tra under 18 prevale la Nordmeccanica: a Certosa è 3-1 per la VAP

Secondo successo consecutivo per la VAP che si ritrovava di fronte ad un’importante sfida contro una pretendente alla salvezza interamente formata da giocatrici under 18, proprio come l’Academy. Nella trasferta pavese arriva la vittoria in quattro parziali per tre punti che si sommano ai due conquistati al tiebreak nell’ultima sfida casalinga con Polisportiva I Care.

L’ottava di campionato non è certo una partita semplice per la Nordmeccanica che però riesce ad entrare in campo con il passo giusto limitando le iniziative di Certosa che si ritrova ad inseguire nello score: il primo set va in archivio con il punteggio di 18-25 con VAP che si proietta avanti nel conto set.

La tensione agonistica si fa sentire soprattutto dalla linea dei nove metri con diversi errori che limitano la corsa della Academy dando modo alle pavesi di rientrare: si arriva al termine del secondo parziale con Certosa che riesce a capitalizzare il vantaggio fino al 25-21.

Pari nel conto set e tutto ancora da giocare: dalla panchina arrivano risposte importanti per coach Fanni con tutta la formazione che riesce a compattarsi premendo sulla seconda linea avversaria e conquistando il terzo parziale per 20-25. La spinta ottenuta riverbera anche nel quarto set che diventa decisivo per le sorti della gara: finale intenso e piuttosto combattuto ma è la Nordmeccanica a prevalere sul 23-25.

CERTOSA VOLLEY-NORDMECCANICA VAP 1-3

(18-25; 25-21; 20-25; 23-25)

NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Borri, Di Paolo, Isitor, Fenzio, Montanari, Uwadiae, Momo, Russo, Glavina, Carlà (L). NE: Sandonà, Ferri (L). All. Fanni

La maratona di Sant’Ilario vale un punto in C per la DM: l’under 16 VAP cede soltanto al tiebreak

Autentica maratona pallavolistica per la DM Idrosanitaria che con la Polisportiva L’Arena gioca una partita lunga più di due ore e trenta minuti con parziali sempre combattuti e decisi all’ultimo scambio se non ai vantaggi.

Che sia una partita equilibrata lo si comprende già dai primi scambi: le under 16 VAP riescono ad esprimere un buon gioco corale riuscendo a controbattere alle iniziative della squadra reggiana composta da atlete under 18. Sono i vantaggi a decidere l’esito dei primi due parziali con il conto set sull’uno pari.

La Academy spinge al ritorno in campo e riesce a condurre il punteggio verso il 22-25 in un altro set di lunga durata: non fa eccezione nemmeno il quarto parziale combattuto fino all’ultimo pallone, quello del 25-23 in favore dell’Arena che porta la gara al tiebreak.

Nel set breve sono le padrone di casa a partire in avanti, la VAP non ripete la straordinaria rimonta vista con la capolista Guastalla: la gara termina così 15-10 con un punto per l’Academy.

POLISPORTIVA L’ARENA-DM IDROSANITARIA VAP 3-2

(24-26; 27-25; 22-25; 25-23; 15-10)

DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Muzzu, Sposimo, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto

