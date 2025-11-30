Aggredisce una guardia giurata al Cau, bloccato dalla polizia: arrestato 26enne

Un piacentino classe 1999, tossicodipendente, è stato arrestato dalle Volanti dopo aver aggredito una guardia giurata che lo aveva invitato ad abbandonare il CAU, dove stava dormendo perché allontanato da casa.
L’arresto è scattato in applicazione della normativa 137/2024, che prevede la custodia obbligatoria in caso di lesioni riportate da personale sanitario o da soggetti impegnati in servizi di sicurezza complementare.
Il giovane è stato inizialmente trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa della direttissima fissata per lunedì mattina. Successivamente, su disposizione del PM e in ragione delle gravi lesioni riportate dalla guardia giurata, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Piacenza.