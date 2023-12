Mercanti di Qualità, ancora a Piacenza sul Pubblico Passeggio domenica 24 dicembre, per l’ultimo appuntamento del 2023 – AUDIO

Mercanti di Qualità ancora a Piacenza per l’ultimo appuntamento del 2023, sul Pubblico Passeggio per tutta la giornata l’opportunità per i ritardatari dei regali Natalizi, di fare acquisti scegliendo tra gli oltre 60 banchi solo il meglio del Made in Italy e dei prodotti del territorio anche a chilometro zero.

Mercanti di Qualità un successo di presenze

“Domenica 17 dicembre è stata una giornata strepitosa – racconta Gloriana Tironi presidente del Consorzio Mercanti di Qualità – nonostante nelle prime ore del mattina la nebbia ha provato ha frenare gli entusiasmi dei visitatori. Poi nel pomeriggio il sole ha reso la giornata un capolavoro”.

Audio intervista con la Presidente Gloriana Tironi

Mercanti di Qualità domenica 24 dicembre

“Domenica 24 dicembre torniamo sul Pubblico Passeggio – assicura Tironi – sarà l’ultima data del 2023, è questa l’occasione per ringraziare tutti i piacentini e non solo che sono stati quest’anno numerosissimi”.

Mercanti di Qualità corsa agli ultimi regali

“Sarà una giornata in cui sarà protagonista la corsa agli ultimi regali dei ritardatari – dice Gloriana Tironi – noi saremo come sempre pronti per accogliere i visitatori e soddisfare tutte le esigenze. Sarà possibile trovare abbigliamento, calzature uomo, donna e bambino, accessori per le feste e non solo, piante, fiori, enogastronomia del territorio, non mancheranno i prodotti per la casa”.

Informazioni

“Saremo a disposizione di clienti abituali e nuovi dalle 8 del mattino fino alle 19 – indica Tironi – vi ricordo che siamo presenti anche sui social su Facebook ed Instagram

Auguri

La Presidente del Consorzio Mercanti di Qualità a nome tdi tutti gli associati attravero le pagine di Piacenza 24 augura a tutta la clientela Buone Feste