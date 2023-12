Brazilian Jiu Jitsu – Un 2023 dal bilancio positivo per la Yama Arashi

Sette medaglie per un 2023 dal bilancio positivo. In casa Yama Arashi, sorridono le somme della squadra di Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) guidata dall’istruttore Emanuele Baldanti e protagonista nei tornei di lotta, dove è prevista la vittoria sia per punteggio sia attraverso la sottomissione dell’avversario. I protagonisti del team sono Filippo Mantovan, Federico Gadolini, Gianmarco Manca, Lorenzo Lombardo e Lorenzo Giorgiutti.

Nello specifico, la compagine piacentina ha messo a segno due importanti podi nel torneo internazionale “Grappling Industries” che ha fatto tappa a Milano ad ottobre, con Federico Gadolini e Lorenzo Giorgiutti: Gadolini ha riconfermato il podio con un argento (migliorando il bronzo conquistato a febbraio al torneo Bologna Challenge) nella specialità no gi (senza kimono) disputando ottimi incontri; Giorgiutti invece ha firmato due bronzi nella competizione milanese, alla sua prima partecipazione alle gare, nelle specialità gi e no gi confermando di essere un ottimo elemento in forza alla squadra piacentina.

Gianmarco Manca, giovane ma atleta già di qualità, ha conquistato il bronzo al Bologna Challenge nella specialità con kimono, mentre si è imposto vincendo l’oro nel prestigioso torneo ad invito “Lutador de Élite” svoltosi recentemente a Bolzano nella specialità no gi, dopo ben sedici minuti di lotta. Filippo Mantovan, invece, ha messo al collo un argento dopo una lunga assenza dalle gare, partecipando ad una delle più importanti competizioni svolte sul territorio nazionale, il Milano Challenge, confermando così la sua tenacia nelle competizioni.

La squadra piacentina conferma quindi un ruolo da protagonista negli sport da combattimento nel panorama agonistico provinciale e guidata dell’istruttore Emanuele Baldanti è già proiettata verso le competizioni e i nuovi obiettivi del 2024.