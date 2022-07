Mercanti di Qualità il 10 luglio a Rivergaro, il Made in Italy per le vacanze estive al Mercato straordinario di Sant’Antonino

Mercanti di Qualità il 10 luglio a Rivergaro, il Made in Italy per le vacanze estive. Infatti domenica i banchi sono pronti a esporre tutto il necessario per rendere le ferie ancora più belle: costumi, cappelli, abiti, sandali. Senza dimenticare tutto il resto: fiori, la biancheria per la casa, l’oggettistica, l’artigianato e i prodotti enogastronomici.

Domenica 10 luglio Rivergaro è in festa grazie al Mercato straordinario di Sant’Antonino con i Mercanti di Qualità.

Informazioni: sulla pagina Facebook dei Mercanti di Qualità Piacenza.

Mercanti di Qualità il 10 luglio a Rivergaro