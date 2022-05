Al mercato coperto di Campagna Amica fine settimana dedicato alle mamme

Prosegue il finesettimana di eventi al Mercato Coperto di Campagna Amica, promosso da Coldiretti in via Farnesiana, 17 a Piacenza. Oggi nell’apertura del venerdì dalle 16 alle 21, sono protagonisti l’agriturismo “L’Oca d’oro” di Ziano per una degustazione e l’artista Maurizia Gentili con il laboratorio per bambini “Dipingiamo con i fiori”.

Domani, sabato 7 maggio (dalle 8 alle 14.30), sarà ospite l’agriturismo “Molino Fuoco” di Podenzano con i formaggi di latte vaccino. Infine domenica (8-14.30) le iniziative saranno dedicate alla festa della mamma con l’azienda “Green Service” e i tutor dell’orto per guidare i bambini insegnando loro a piantare fiori e con i laboratori per piccoli cuochi di Master Kids Italia. Un week-end all’insegna del buon cibo sano e genuino – per una spesa sostenibile e di qualità e per gli agriaperitivi -, ma anche della passione per il verde e la natura.

AL MERCATO ANCHE IL PESCE: Coldiretti ricorda che nelle giornate di venerdì (dalle 16 alle 21) e sabato (8-14.30), al Mercato è possibile trovare il pesce fresco della cooperativa Mistral di Sestri Levante. La domenica (8-14.30) la cooperativa non è presente, ma è sempre disponibile il pesce di lago di Agroittica Clarabella.