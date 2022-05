Catasto, Sforza Fogliani (Assopopolari ed Abi): “Chi ha il coraggio delle proprie idee, vince”

Il Presidente di Assopopolari e Vicepresidente ABI Corrado Sforza Fogliani ha dichiarato:

“Lega e Confedilizia, insieme anche a Forza Italia, hanno vinto la battaglia, evitando il ritorno all’antico per il Catasto. Gli estimi non saranno patrimoniali com’era nei vecchi stati italiani preunitari così come a tutt’altro criterio è ispirata la civile legislazione tributaria tedesca, ove è addirittura costituzionalmente vietato che un bene sia colpito più di quanto rende. Il Catasto rimarrà reddituale come é reddituale dall’epoca dello stato liberale unitario, allorché fu strumento di progresso ed elemento primo della trasformazione del Paese, da agricolo in industriale. Lega, Forza Italia e Confedilizia hanno combattuto, e hanno vinto, anche contro il pensiero unico internazionale. Solo chi non ha il coraggio delle proprie idee, soccombe”.