Nuovo polo merci ferroviario anche a Piacenza, il plauso del Pd: “Opera di grande importanza”

Il PD sottolinea in modo positivo le dichiarazioni dell’AD del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris che, nel corso di un importante convegno di settore, ha confermato la volontà di FS di contribuire alla realizzazione del nuovo Polo merci ferroviario anche a Piacenza, a supporto del grande comparto logistico di Le Mose, entro il 2024.

L’ avvio dell’opera è di grande importanza nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le diverse ricadute positive sull’ intermodalita’ ferro-gomma e in prospettiva anche per il recupero di un importante area a nord della stazione cittadina con i relativi nuovi utilizzi della stessa da tempo attesi.

L’avvio risulta però ancora condizionato dalla mancata attuazione di precisi impegni a carico dei soggetti privati che operano nell’area logistica, titolari della convenzione urbanistica, che prevedeva a loro carico la realizzazione del fascio di binari merci.”Il Comune dovrà essere regista responsabile – sottolineano i Dem in una nota – affinché un interesse pubblico così strategico possa finalmente affermarsi, cosa sino ad oggi sempre annunciata ma purtroppo mai attuata”.