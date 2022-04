Mercato Coperto di Campagna Amica, le iniziative del 15 e 16 aprile

Non solo la spesa sostenibile e di qualità, ma anche gli agriaperitivi e i laboratori rivolti ai più piccoli. Sono solo alcune delle iniziative in programma questo fine settimana al Mercato Coperto di Campagna Amica, promosso da Coldiretti in via Farnesiana, 17 a Piacenza. Essendo chiuso questa domenica per la festività di Pasqua, gli eventi si concentreranno nelle giornate di venerdì e sabato.

Venerdì, dalle 16 alle 21, i produttori proporranno i loro “taglieri”, da accompagnare ai vini dell’area Enoteca per un agri-aperitivo da gustare direttamente sul posto. Ad arricchire l’offerta sarà presente la cuoca contadina di Terranostra Rosa Simonelli (dell’agriturismo Cà Preda) con un menù interamente realizzato con i prodotti delle aziende agricole presenti al Mercato, dalla “fantasia di riso” alle “mele spadellate”.

Il programma di sabato, dalle 8 alle 14.30, prevede invece due eventi rivolti ai più piccoli: il ritorno di Master Kids Italia, che organizzerà un laboratorio di cucina per bambini guidandoli nella preparazione dei biscotti di Pasqua e un laboratorio con i bimbi che potranno colorare le uova di Pasqua.

Il Mercato Coperto di Campagna Amica – ricorda il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – nasce con l’intento di creare una comunità di persone intorno al buon cibo locale, di qualità e al giusto prezzo. Uno spazio inclusivo, aperto tutti i fine settimana, dove i consumatori possono trovare frutta, verdura, formaggi, carne e anche il pesce grazie alla presenza della cooperativa di pescatori Mistral di Sestri Levante, il tutto in un rapporto diretto tra produttore e consumatore.