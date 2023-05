Mese della Lettura in Emporio Solidale dal 7 al 26 maggio. Anche quest’anno la realtà piacentina, in stretta collaborazione con l’Associazione Nuovi Viaggiatori e con il Canile di Montebolzone, ha scelto di dedicare un mese intero alla lettura, proponendo alcune iniziative rivolte alla cittadinanza e alle famiglie di Emporio.

Per quanto riguarda l’argomento, il tema di quest’anno è la Cura. Cura di sé, degli altri e dell’ambiente.

Ma che cos’è davvero la Cura? Quali sono i suoi linguaggi? Come si può mettere in atto?

Durante gli eventi in programma nel mese, avremo la possibilità di fermarci e di riflettere sul significato che insieme vogliamo dare a questa parola.

Per affrontare il tema, ci faremo guidare da alcuni brani tratti da libri e testi di autori internazionali, italiani e anche del nostro territorio e dalle tante associazioni e realtà piacentine, che partecipano all’iniziativa e che hanno modo di raccontare la loro esperienza e il loro importante lavoro di cura.

Il programma del Mese della Lettura in Emporio Solidale

1. Domenica 7 maggio ore 17

inaugurazione iniziativa, con la partecipazione dei rappresentanti di Emporio Solidale Piacenza, dell’Ass. Nuovi Viaggiatori APS con il gruppo di lettura “Besurica, il giardino delle parole” e del Canile di Montebolzone. Inoltre, durante l’inaugurazione gli attori della compagnia teatrale Quarta Parete e i volontari del gruppo di lettura “Besurica, il giardino delle parole” proporranno un reading sul tema.

2. Giovedì 11 maggio ore 17.30

“La cura del futuro. La speranza per il futuro”, evento a cura di Emporio Solidale Piacenza. Durante l’incontro vengono ascoltate le voci di chi quotidianamente si prende cura degli altri e dell’ambiente, con un’attenzione particolare alla cura dei più piccoli e dell’ambiente, che si traducono inevitabilmente anche in cura verso il futuro.

Intervengono gli operatori del sorriso della Croce Rossa Italiana, che svolgono un importante lavoro all’interno del reparto di pediatria dell’Ospedale; l’Associazione Cuore di Maglia, presente in tutta Italia, costituita da volontarie che realizzano a maglia morbidi cappellini, scarpine, dudù e copertine, per avvolgere i neonati ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale; l’Associazione Plastic Free, che opera per liberare l’ambiente dall’inquinamento da plastica e, infine, l’Associazione Semi di Lino, realtà del territorio nata a Cadeo per contrastare il disagio sociale, economico e culturale delle famiglie.

3. Martedì 16 maggio ore 17

“I volti della cura: noi, gli altri, il pianeta”, evento a cura dell’Associazione Nuovi Viaggiatori con il gruppo di lettura “Besurica, il giardino delle parole”. L’incontro si articolerà in tre parti:

-parte I – Introduzione al tema attraverso diversi linguaggi: cinema, canzoni, letteratura; -parte II – La diversità come valore: le poesie dei ragazzi della Scuola Media Calvino di Piacenza realizzate con la guida delle professoresse Silvia Dallavalle e Corinna Poggi; -parte III – La cura verso se stessi, la cura verso gli altri, la cura del mondo che ci circonda: testimonianze e interviste con autori e rappresentanti di Associazioni: Tea Girardi (autrice di “Bambina borotalco”), Bruno Contigiani e Ella Ceppi (Associazione “L’arte del vivere con

lentezza”), Renato Zurla (autore di “Dal buio alla luce. Storia di una rinascita”), Itala Orlando (Associazione “La Ricerca”), Letizia Bricchi (autrice de “La sindrome di Teodora. Riflessioni sulla crisi ecologica”) e Laura Chiappa (Legambiente Piacenza).

4. Domenica 21 maggio ore 17.30

“Storia del Cane, storia dell’Uomo, un intreccio indissolubile”. Evento a cura degli operatori del Canile di Montebolzone. Durante l’evento, Gianni Peroni, rieducatore cinofilo A.P.N.E.C., approfondisce il tema dell’importante rapporto fra l’uomo e il cane anziano e la dott.ssa Veterinaria Silvia Cappa illustra il significato teorico e pratico degli interventi assistiti con animali.

4. Venerdì 26 maggio, ore 20.30

Proiezione del film “Balto e Togo. La leggenda”. Un film che racconta la storia della corsa al siero del 1925 in un paesino sperduto dell’Alaska e dell’importante ruolo che i cani da slitta, fra i quali Togo, hanno avuto nel salvare un’intera popolazione.

Durante il mese, inoltre, vengono proposti alle famiglie e ai bambini i “laboratori del mercoledì”, con tante attività dedicate al tema della cura, nei giorni del 3, 10,17 e 24 maggio. Infine, quest’anno ad arricchire l’offerta delle iniziative realizzate nel mese, vi è l’allestimento, sempre in Sala Riunioni di Emporio Solidale, della mostra collettiva “cAnima”, realizzata dal Canile di Montebolzone. Il tema della mostra è il cane, fonte di ispirazione delle opere in esposizione. Il progetto “cAnima” è stato ideato dalla Lega Nazionale Per la Difesa del Cane ed è rivolto ai cani ospiti del canile di Montebolzone con più di sette anni di età, amici saggi e l’Anima del canile.

Informazioni

La mostra è visitabile durante gli eventi in programma e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 16 alle 19.

La manifestazione si svolge in Sala Riunioni Emporio Solidale, via Primo Maggio 62, Piacenza.

Durante gli incontri è possibile fare un’offerta libera; il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Emporio Solidale Piacenza Onlus, per sostenere le famiglie in difficoltà della nostra città.

Le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.emporiosolidalepiacenza.it e sulle pagine Facebook e Instagram dell’associazione.