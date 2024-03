Messa di guarigione spirituale lunedì 04 marzo in Santa Maria di Campagna

Lunedì 4 marzo alle ore 21 nel santuario di Santa Maria di Campagna in piazzale Crociate a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale. La celebrazione terminerà con l’adorazione eucaristica e la preghiera di intercessione. La Messa di guarigione spirituale è dedicata al tema “Donare la vita in Cristo” ed è promossa dalla Comunità Magnificat in collaborazione con i Francescani della basilica. Nella messa verrà proposta anche una testimonianza di una persona su questo aspetto dell’esperienza cristiana.

“Al tempo della pandemia – spiegano gli organizzatori – è seguita l’esplosione di due terribili conflitti. Da questo clima pesante siamo spinti a cercare rifugio in noi stessi, a richiuderci, ma tutto ciò non fa che tenere prigionieri in noi il nostro malessere, le rivalità e gli odi che ci separano dagli altri, tutta la nostra fragilità. Donare la vita in Cristo significa riconoscere che senza di Lui non possiamo far nulla. Incontrare Cristo, che è guarigione per il nostro spirito, ci apre ad un amore nuovo e gratuito che riceviamo ogni volta che nell’eucaristia celebriamo la sua Pasqua, la sua morte e risurrezione”.