In arrivo il caldo, oltre 30 gradi nel piacentino. Corazzon di 3B Meteo: “L’estate 2025 rischia di essere particolarmente bollente” – AUDIO

Meteo, arriva il caldo oltre 30 gradi nel piacentino. Paolo Corazzon: “L’estate 2025 rischia di essere particolarmente bollente”. Il noto volto televisivo è intervenuto a Radio Sound parlando della prime previsioni sulla bella stagione e sull’arrivo di temperature massime elevate, almeno per il periodo di fine primavera, per il fine settimana lungo grazie alla festività di lunedì 2 Giugno.

Sole protagonista anche nel piacentino in questi giorni. Da lunedì è previsto qualche peggioramento, ma solo sulla fascia alpina, prealpina e semmai nell’alta pianura piemontese lombarda. Quindi il Piacentino, l’Emilia e la bassa Lombardia sono zone al sicuro dal maltempo.

Il caldo che si farà sentire?

Sì, perché sarà comunque un fine settimana estivo a tutti gli effetti, con temperature che toccheranno e supereranno anche i 30°C in pianura padana, quindi davvero di colpo ci ritroviamo in piena estate.

Parte la bella stagione?

Non sarà proprio l’inizio definitivo dell’estate, perché qualche cambiamento è ancora previsto nei prossimi giorni.

Le prime tendenze parlano di una estate 2025… bollente

Per ora si possono dare delle prime indicazioni, perché esistono dei modelli stagionali che possono a grandi linee dire come andrà a finire, anche se ovviamente il tutto va preso con le pinze. Però per l’Italia, soprattutto per il centro-sud, rischia di essere l’ennesima estate particolarmente bollente. Difficile dire se batteremo il record o meno, però probabilmente avremo mesi piuttosto roventi.

Intanto la Spagna è già stata colpita da un’ondata di caldo anomala, almeno per il periodo. Nelle prossime ore la colonnina di mercurio potrebbe addirittura superare i 40°C in città come Madrid, Siviglia, Cordoba e Toledo. Si guarda con preoccupazione anche in Italia di questa situazione – conclude Corazzon – ma almeno la cosa positiva è che in realtà abbiamo avuto una primavera abbastanza piovosa, quindi al momento almeno come riserve idriche siamo a posto, però da un punto di vista di temperature c’è attenzione, infatti la Spagna sta già registrando valori quasi record.