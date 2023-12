Metronotte Vigilanza, oltre 88 mila interventi in un anno: “Intelligenza artificiale per incrementare la videosorveglianza” – AUDIO

Metronotte Vigilanza ha presentato il bilancio operativo e aziendale degli ultimi 12 mesi per illustrare le risultanze operative ottenute durante l’anno e l’evoluzione della risposta ai mutamenti dei reati sul territorio: dal numero degli eventi gestiti dalla centrale, a quello degli interventi operativi, le autopattuglie sul territorio, il ritrovamento di mezzi rubati, le telecamere installate, il soccorso a persone in difficoltà e/o in incidenti stradali, e tutti gli altri dati del nostro osservatorio.

I dati operativi

Crescono gli eventi gestiti dalla centrale operativa: sono stati 88.312 contro gli 85.332 del 2022, un incremento del 3,5%. Ancora maggiore il dato per quanto riguarda gli interventi operativi, in crescita del 7,2% (39.516 nel 2023). Un aumento dell’attività garantito anche dalla crescita delle pattuglie radiomobili operative, passate da 93 a 100. Sono state 40 le persone soccorse, 25 gli interventi per incidenti stradali.

La presenza sul territorio delle pattuglie di Metronotte Vigilanza rappresenta una sentinella fondamentale: basti pensare che le segnalazioni dalle pattuglie sono state ben 5.914 (il 9,1% in più rispetto al 2022).

Per quanto riguarda altri interventi: 12 incendi, 6 allagamenti e 16 animali soccorsi o ritrovati.

Guardando all’attività di Metronotte Vigilanza, la notte si conferma la fascia oraria preferita dai malviventi. Furti, rapine, scippi avvengono in orario notturno nel 45,8% dei casi per quanto riguarda le abitazioni private e nel 47,5% dei casi per quanto riguarda le attività commerciali.

I dati aziendali

Passando all’azienda. Nel 2023 sono entrati 584 nuovi clienti: attualmente sono 7200 i clienti totali. Secondo lo studio Plimsoll, Metronotte Vigilanza occupa la 49esima posizione tra le 487 imprese più grandi del settore dei servizi di vigilanza privata e sicurezza in Italia.

Passando ai dati occupazionali, Metronotte Vigilanza prevede di assumere altre 42 persone nel corso del 2024. Attualmente i dipendenti under 30 rappresentano il 29% del totale, gli over 50 rappresentano il 49%. Le donne sono 143, ovvero il 31%.

“Dal 2011 a oggi abbiamo investito oltre 10 milioni di euro tra vetture, software, hardware, dotazioni e attrezzature”, spiega il titolare di licenza Giampaolo Zilocchi. “Il parco auto cresce del 25% nel 2023, con 23 vetture acquistato solo quest’anno”.

Abbiamo superato le 450 unità dipendenti, abbiamo aumentato il fatturato arrivando a 20 milioni di euro. Cresce il settore operativo. Cresce anche l’aspetto tecnologico. Ci affidiamo sempre più all’intelligenza artificiale, in particolare in ambito di videosorveglianza: le immagini sono sempre più nitide e le analisi video sempre più affidabili e utili”.