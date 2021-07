“Metti che vivo”, Francesca Chelli il 23 luglio presenta il suo libro a Castell’Arquato

Una carriera professionale di alto profilo, una famiglia perfetta, una stupenda casa nel cuore di Milano, una vita apparentemente invidiabile: sembrerebbe un copione perfetto finché un’improvvisa malattia si presenta sulla scena chiedendo il conto alla protagonista e ai suoi cari.

È questa, in estrema sintesi, la trama di “Metti che vivo”, libro dalla forte valenza autobiografica scritto da Francesca Chelli che sarà presentato venerdì 23 luglio alle 18.30 nel prestigioso contesto della Dimora del Podestà in via Sforza Caolzio 2 a Castell’Arquato nell’ambito della ricca e variegata offerta culturale dell’estate 2021 del borgo medievale, gioiello incontrastato della Val d’Arda.

L’incontro, che si terrà nel rispetto delle distanze e delle precauzioni previste dalle norme anti Covid, vedrà la presenza dell’autrice: laureata alla Bocconi dove tiene lezioni sull’influencer marketing, Francesca Chelli ha ricoperto ruoli manageriali di vertice sia in Italia sia all’estero, è stata amministratore delegato di una grande multinazionale del caffè e ha fondato una propria società di consulenza in marketing e comunicazione.

La sua passione per la scrittura si concretizza, sotto forma di riflessioni e articoli, anche nei testi dedicati al “lifestyle” che pubblica attraverso i social, sul proprio blog personale www.mystylenotebook.com e sull’account Instagram @franci_chelli.

Durante la presentazione Chelli svestirà idealmente i panni dell’autrice per indossare quelli del proprio alter ego Livia, protagonista della storia e donna che reagisce con sensibilità e forza interiore alla misteriosa malattia che aggredisce l’amato marito Federico trasformando un sodalizio inossidabile fatto di affetto, fiducia e condivisione di valori in una convivenza difficile e travagliata: un percorso di vita e di sofferenza che segnerà profondamente l’esistenza di un’intera famiglia.

Ispirato a una vicenda reale, “Metti che vivo” (edito da La Torre dei Venti), avrà a breve un seguito su cui l’autrice sta lavorando proprio in questo periodo.