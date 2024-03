Militari, il sindacato di polizia Siap: “Impiegarli alla Caritas, sul Facsal è solo una vetrina di propaganda politica”

“Le violenze avventure alla Caritas ne hanno costretto la temporanea chiusura di una associazione che svolge un servizio sociale di grande utilità, se non essenziale, per la sopravvivenza di esseri umani. Mi chiedo perché non si impieghino i militari”. Così Sandro Chiaravalloti, segretario del sindacato di polizia SIAP.

“Questo si sarebbe un grande servizio che i militari possono svolgere invece del Facsal, buono solo alle sfilate della propaganda politica . Capisco che sul Facsal fa più pubblicità e crea consenso, ma la sicurezza deve essere prima essenziale e deve salvaguardare le persone più deboli”.

“Noi del Siap, nei prossimi mesi, appena sarà chiuso il bilancio, faremo una donazione per aiutarli. Le istituzioni facciano in modo che quel l’oasi di speranza venga aperta. Si usino i militar”.