Profilo violato e minacce sui social, a Sara Soresi (FdI) la solidarietà di Forza Italia

La sua foto a testa in giù, a ricordare in tono minatorio la morte di Benito Mussolini. E’ quanto accaduto a Sara Soresi, consigliere di Fratelli d’Italia. I fatti sono accaduti su Facebook: ignoti, ormai da tempo, pare abbiano trovato il modo di incunearsi senza difficoltà tra i codici del profilo Facebook di Soresi.

Non è la prima volta che la capogruppo di FdI si ritrova il profilo violato, condito da minacce e messaggi offensivi.

La solidarietà di Forza Italia

A Soresi arriva la solidarietà di Forza Italia. In particolare da parte della segreteria Provinciale di Forza Italia Piacenza e della responsabile di Azzurro Donna Piacenza Isabella Martini.

La segreteria Provinciale di Forza Italia Piacenza esprime solidarietà alla consigliera comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Sara Soresi che per l’ennesima volta ha subito una violazione del proprio profilo social, con la pubblicazione di una sua foto appesa a testa in giù. Il tutto in risposta ad alcuni striscioni apparsi contro la gestione di minori non accompagnati a Piacenza.

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza a Sara Soresi – interviene Isabella Martini, responsabile Azzurro Donna Piacenza – e a nome di tutto il partito stigmatizziamo questo episodio che va al di là di ogni accettabile limite, anche nella critica politica. Evocare la violenza nei confronti di un avversario politico è sbagliato a prescindere”.