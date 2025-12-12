Natale a scuola, minestrina al posto degli anolini per i bimbi celiaci? Zandonella (Lega): “Non c’erano alternative migliori?”

“Ho ricevuto notizie che, in occasione del pranzo natalizio organizzato nelle scuole dell’infanzia ed in quelle primarie di Piacenza per il 16 dicembre ai bambini verranno serviti gli anolini, piatto simbolo della tradizione, mentre a quelli con diete speciali, inclusi i celiaci, sarà servita una semplice pastina in brodo. Se confermato, siamo di fronte a una scelta profondamente sbagliata, che rischia di trasformare un momento di festa e condivisione in una situazione di disagio e discriminazione”. Lo dichiara Luca Zandonella, consigliere comunale della Lega.

L’interrogazione

Per questo ho presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta per fare piena luce sulla questione. Sarebbe inaccettabile che proprio in un contesto educativo, che dovrebbe promuovere il rispetto e l’uguaglianza, si creino differenze di questo tipo, soprattutto in un momento così simbolico come quello del pranzo di Natale”.

“I bambini sono particolarmente sensibili a ciò che li rende “diversi” rispetto agli altri. Immaginare che alcuni di loro si vedano servire un piatto diverso e meno “festivo” rispetto ai compagni significa metterli in imbarazzo e farli sentire esclusi, proprio in momento dell’anno in cui si dovrebbe rafforzare il senso di comunità e appartenenza”.

“Gestire con maggiore sensibilità queste situazioni”

“Non si tratta di sottovalutare l’importanza delle diete personalizzate o della sicurezza alimentare, che vanno sempre rispettate, ma di gestire con maggiore intelligenza e sensibilità queste situazioni. Esistono numerose alternative alimentari che possono riprodurre lo stesso spirito del piatto tradizionale, in modo da non creare differenze percepibili tra bambini”.

“A maggior ragione in un Comune come Piacenza, che si vanta spesso di “educazione inclusiva” e “attenzione alla scuola”, queste scelte dovrebbero essere gestite con attenzione e coerenza: il benessere dei nostri figli viene prima di tutto”.

“L’Amministrazione comunale – conclude il consigliere leghista – deve intervenire subito per correggere questa impostazione e dare indicazioni chiare affinché in tutte le scuole venga garantita parità di trattamento e rispetto per ogni bambino, anche nelle occasioni conviviali, per questo Natale come per le future festività.”

