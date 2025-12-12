Auto in divieto di sosta in via Scalabrini, traffico nel caos e bus costretto a sospendere la corsa: 30enne nei guai

12 Dicembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Piacenza 24 WhatsApp

Guai per una trentenne residente nel Lodigiano. A causa del posteggio in divieto di sosta in via Scalabrini, ha interrotto il transito dei veicoli e di alcuni autobus di linea, uno dei quali si è visto costretto a sospendere la corsa. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

Per lei, oltre alla sanzione amministrativa e alla rimozione dell’auto è scattata anche la denuncia a piede libero per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Sono tuttora in corso gli accertamenti di rito relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover