Auto in divieto di sosta in via Scalabrini, traffico nel caos e bus costretto a sospendere la corsa: 30enne nei guai

Guai per una trentenne residente nel Lodigiano. A causa del posteggio in divieto di sosta in via Scalabrini, ha interrotto il transito dei veicoli e di alcuni autobus di linea, uno dei quali si è visto costretto a sospendere la corsa. Sul posto è intervenuta la polizia locale.
Per lei, oltre alla sanzione amministrativa e alla rimozione dell’auto è scattata anche la denuncia a piede libero per il reato di interruzione di pubblico servizio.
Sono tuttora in corso gli accertamenti di rito relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari.