Auto in divieto di sosta in via Scalabrini, traffico nel caos e bus costretto a sospendere la corsa: 30enne nei guai

Guai per una trentenne residente nel Lodigiano. A causa del posteggio in divieto di sosta in via Scalabrini, ha interrotto il transito dei veicoli e di alcuni autobus di linea, uno dei quali si è visto costretto a sospendere la corsa. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

Per lei, oltre alla sanzione amministrativa e alla rimozione dell’auto è scattata anche la denuncia a piede libero per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Sono tuttora in corso gli accertamenti di rito relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy