Prosegue a Piacenza l’emergenza smog, limitazioni al traffico fino a lunedì

L’odierno bollettino Arpae di previsione e controllo conferma il protrarsi, a Piacenza come in quasi tutti i capoluoghi dell’Emilia Romagna – fatta eccezione per Forlì-Cesena e Rimini – delle misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10.
Anche nelle giornate di sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 dicembre, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 permane il divieto di circolazione anche per i diesel euro 5, così come le consuete limitazioni al traffico – già in essere dal lunedì al venerdì – per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all’Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.