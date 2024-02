Volley, Serie B1 – A Genova per inseguire il terzo posto: l’Everest affronta la Rimont 

Meno nove gare al termine della serie B1 con il girone di ritorno che entra quindi pienamente nel vivo ed i punti che si fanno sempre più pesanti. L’Everest MioVolley sabato torna in trasferta (partita al via alle 17) mettendo nel mirino la Rimont Progetti Genova, formazione alla ricerca di risultati in chiave salvezza e al momento penultima nella graduatoria del girone C.

La Rimont Genova ha superato nell’ultimo turno la Volley Academy Piacenza – ultima in classifica – riuscendo così a chiudere una striscia negativa che perdurava da nove gare con l’ultima vittoria che risaliva al 3-2 con Mosaico Ravenna del 4 novembre scorso. Un’avversaria che all’andata al Palazzetto dello Sport di Gossolengo si arrese in tre set con il crescendo del MioVolley ed una gara ben controllata dalle biancoblu soprattutto nelle fasi chiave dei parziali.

Per l’Everest l’obiettivo resta quello dei tre punti con una classifica che nei piani alti vede ancora distacchi piuttosto limitati: la capolista Rubiera viaggia a quota 37 con quindici partite giocate (le stesse del MioVolley), inseguita nello spazio di due punti da Imola (36) e Garlasco (35) che hanno però una gara in meno disputata. Al quarto posto proprio l’Everest che con 34 punti resta in scia per un posto playoff.