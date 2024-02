Manifestiamoci l’Arcipelago delle donne 8 marzo a Piacenza in Piazza Cavalli e S. Ilario

Manifestiamoci l’Arcipelago delle donne è il titolo della serie di iniziative proposte per l‘8 marzo presentate in una conferenza stampa alla presenza dell’assessora alle Pari Opportunità Serena Groppelli, all’assessora al Welfare Nicoletta Corvi e alla consigliera provinciale con delega alle Pari opportunità nonché presidentessa del Tavolo provinciale di confronto contro la violenza alle donne, Claudia Ferrari sono intervenute le rappresentanti di alcune delle realtà che daranno vita agli eventi e alle iniziative in programma.

Manifestiamoci l’Arcipelago delle donne in Piazza Cavalli

Mettici la faccia! Fatti fotografare dalle studentesse e studenti del Liceo Cassinari. Manifesta la tua unicità e la tua voglia di esserci, fai sentire la tua voce: è un tuo diritto. La tua foto sarà stampata in diretta ed esposta in piazza, a comporre un puzzle di volti e immagini.

Vademecum Guida Tascabile per avere cura delle Donne: Le Associazioni del tavolo delle politiche di genere informano sulle opportunità assistenziali e di accompagnamento alla persona, attività creative, ludiche, di cura e di assistenza.

Manifestiamoci l’Arcipelago delle donne in S. Ilario

Un arcipelago di proposte creative e non solo! Laboratori non stop di arte/danza/cinema terapia, teatro, video, portamento e stile, riflessioni sulle relazioni sane, scrittura creativa, senza limite di età, per manifestarti al mondo così come sei!

I percorsi sono a cura di: Stella Management (Portamento e Autostima); Le Relazioni Sane (CIPM Emilia); Arte-Foto-Cinema-Danza Terapia (Casa Clizia Arti Lab); Lab Teatrale (Manicomics Teatro).

Programma

9/10:30 Il Movimento Creativo – Esperienza integrata tra Teatro, Danza Terapia e Arte Terapia a cura di Giorgia Orsi, Elisa Dosi, Allegra Spernanzoni

10:30/13 Il Mio Spazio – Esperienza integrata tra Riflessioni sulle Relazioni Sane, Portamento e Autostima e Foto-Arte Terapia a cura di Glenda Marafante, Elena Di Blasio, Stella Piazza, Sarah Patanè

ore 15/16:30 Mi Rifletto – Esperienze integrata tra Portamento e Autostima, Teatro, a cura di Stella Piazza e Allegra Spernanzoni

ore 16:30/18:00 Ciak mi Esprimo – Esperienza integrata tra Cinema Terapia e Riflessioni sulle Relazioni Sane a cura di Romina Bagatin, Glenda Marafante e Valentina Zorza

alle 18:00 tutti in piazza per un evento finale tutte e tutti insieme!

Informazioni

Partecipazione gratuita. Necessaria l’iscrizione attraverso Google form: https://forms.gle/RedrsoFmssK4JuWn9 . partecipazione@comune.piacenza.it – 0523 492045

I promotori

Comune di Piacenza, Assessorato alle Pari Opportunità, Assessorato al Welfare. Tavolo delle Politiche di Genere, Provincia di Piacenza

Con la collaborazione

le Associazioni aderenti il Tavolo Politiche di Genere:

AGEDO

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

AIDM

A.L.I.C.E.

AMNESTY PIACENZA

ANTEAS CISL

ARCANGELO DI MAGGIO

ARCOBALENO

ARCI

ARCIGAY

ARMONIA

AVIS PROVINCIALE PIACENZA

AVVOCATO DI STRADA

AZIENDA USL PIACENZA

CAMCOM PC Comitato Imp. Femminile

CENTRO ANTIVIOLENZA “LA CITTA’ DELLE DONNE O.D.V.”

CANTIERE SIMONE WEIL

CARITAS

CASA CLIZIA

CENTRO PER LE FAMIGLIE – ASS. SENTIERI NEL MONDO

CASA DEL FANCIULLO

CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI PIACENZA (CIF)

CENTRO PER LE FAMIGLIE

CGIL Piacenza Coord. Donne

CGIL Ufficio Stranieri

CINEMANIACI

CIPM EMILIA IMPRESA SOCIALE

CISL PARMA PIACENZA Coordinamento Femminile

CISL Sportello Zona Donna

COMITATO DONNAVITALIBERTA’

CONFAPID PIACENZA

CONFCOOPERATIVE

CONSIGLIERA DI PARITA’

CONSIGLIERA PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA’

COOP

COOP. LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE

COOP. SOCIALE GIOVANNI XXIII PROGETTO OPS PIACENZA

CPIA

CROCE ROSSA ITALIANA

CSV EMILIA

DONNE IN NERO PIACENZA

EMPORIO SOLIDALE

EPIKUREA

FABBRICA E NUVOLE ODV

FAVELLARTE APS

FNP CISL e ANTEAS PC ONLUS

FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI

KABUKISTA TEATRO

IL GRANDE COLIBRI’

L’ARCO – Progetto Iceberg

LA RICERCA

LIBERA

LIONS NEW VOICES

MANICOMICS TEATRO

MONDO APERTO

NON UNA DI MENO

NUOVI VIAGGIATORI

PROTEZIONE DELLA GIOVANE

PROVINCIA PIACENZA

PUNTO E A CAPO PIACENZA

RADIORACCONTIAMOCI

SERVIZIO CULTURA COMUNE DI PIACENZA – BIBLIOTECHE

SOROPTIMIST CLUB PIACENZA

STATI GENERALI DELLE DONNE – CITTA’ DELLE DONNE – ALLEANZA DELLE DONNE

STELLA MANAGEMENT

SUORE MISSIONARIE DI SAN CARLO BORROMEO – SCALABRINIANE

TOPONOMASTICA FEMMINILE

UFFICIO SCOLASTICO IX DI PARMA E PIACENZA

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

UNICEF

UIL