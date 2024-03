Modifiche alla circolazione stradale in via Manfredi, via Mazzini e Cantone della Filanda

Modifiche alla circolazione stradale, per consentire l’esecuzione dei lavori di pulizia delle grondaie di un fabbricato, dalle ore 8 alle 12 di domani, giovedì 7 marzo, in Cantone della Filanda è istituito il divieto di circolazione ma, sia nel tratto compreso tra l’incrocio con via Benedettine e il civico 15 che in quello tra il civico 30 e l’incrocio con via Montagnola, dall’osservanza del divieto sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere con la massima cautela i tratti interessati in entrambi i sensi di marcia.

Modifiche alla circolazione via Mazzini

Inoltre, per dare modo di eseguire i lavori di manutenzione agli infissi di un fabbricato, dalla mezzanotte di domani, giovedì 7 alle ore 23.59 di venerdì 8 marzo, in via Mazzini, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Poggiali e quello con via Sant’Eufemia, è istituito il divieto di circolazione dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere con la massima cautela il tratto interessato in entrambi i sensi di marcia.

Via Manfredi

Infine, per garantire l’effettuazione in sicurezza delle operazioni di smontaggio di una gru, dalle ore 8 alle 19 di lunedì 11 e martedì 12 marzo, nella semi carreggiata est di via Manfredi, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Martiri della Resistenza e il civico 120, sono istituiti il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata, mentre nel tratto tra il civico 130/f e l’incrocio con via Martiri della Resistenza sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere con la massima cautela il tratto interessato in entrambi i sensi di marcia).