Maltempo la situazione della pianura padana e dell’area appenninica con continue allerta meteo Emani del CNG: “L’Arda uno dei torrenti più a rischio dell’Emilia Romagna -AUDIO

Maltempo, ad ogni fenomeno climatico ci troviamo ad affrontare allerta meteo di diversa gravità, cosa che si ripeterà anche nei prossimi giorni perchè sono previste ancora piogge. Abbiamo sentito il piaventini Emanuele Emani del Consgilio Nazionale dei Geologi.

Maltempo la situazione del territorio della pianura padana e dell’appennino

“Per quanto riguarda la pianura Padana possiamo parlare di depositi alluvionali – spiega Emanuele Emani del CNG – già il termine evidenzia come quel territorio sia proprio legato agli eventi alluvionali. Non dobbiamo quindi stupirci quando accadono eventi che non fanno altro che confermare quella che è l’origine della stessa”.

Maltempo il territorio appenninico

“Per quanto riguarda il territorio appenninico è un’altra zona ad alto rischio si tratta – indica Emani – di un territorio geologicamente giovane composto da materiale argilloso che in certe condizioni climatiche puo avere problematiche maggiori rispetto ad altri luoghi come quelli alpini che sono più rocciosi”.

Audio intervista ad Emanuele Emani del CNG

Maltempo il ruolo dell’allerta meteo

“L’Allerta meteo è fondamentale – dice Emani – perchè permette a tutti di attivare quelle che sono le azioni di Protezione Civile di tutela in primis dell’incolumità delle persone, dal momento in cui c’è una conoscenza del territorio si conoscono quelle che sono le azioni che non si possono compiere”.

Maltempo agire nei momenti di quiete

“E’ pero fondamentale agire nei momenti di pace – ancora Emani – nei momenti di calma quelli in cui si possono immediatamente attivare azioni dirette ad una pianificazione corretta, inoltre le azioni di difesa e presidio del territorio con finanziamenti adeguati, che permettono di mettere in sicurezza quelle che sono le zone dove è possibile svolgere questa azione, perché ne esistono altre dove non è economicamente sostenibile”.

Che cosa dovremmo fare?

“Prima di tutto dobbiamo prendere coscienza che viviamo in un territorio fragile da un punto di vista idrogeologico – spiega Emani – hanno un ruolo importante anche i presidi sul territorio ad esempio gli agricoltori, possono fare molto durante i loro lavori nelle normali azioni agronomiche, i drenaggi ad esempio aiutano a mantenere un equilibrio maggiore”.

Gli investimenti

“Quello che stiamo facendo è investire bene i fondi che in questo momento sono disponibili per la messa in sicurezza del territorio -indica Emani – e non parliamo solo di frane ma anche di fiumi, perchè come sappiamo bene tutti anche i fiumi hanno problemi importanti”.

Maltempo Ongina ed Arda

“Io sono originario di di Villanova sull’Arda – racconta Emani – quel territorio ha Orgina, Arda e il Po che interessano il territorio, c’è quindi consapevolezza dei possibili rischi, considerando che l’Arda è uno dei torrenti più a rischio dell’Emilia Romagna. E’ necessario attivarsi per mettere in sicurezza anche questi corsi d’acqua con azioni di allerta e di riduzione del rischio idraulico”.