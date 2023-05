Città e provincia, modifiche alla viabilità: tutte le informazioni

Strada Provinciale n. 46 di Besenzone, senso unico alternato

Nel territorio comunale di Fiorenzuola d’Arda, dalle ore 7 alle ore 18, dal 29 maggio e al 31 agosto 2023, per la realizzazione di una ciclabile

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa di aver accolto l’istanza – da parte della ditta esecutrice dei lavori – volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione dei previsti lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale ‘Canale del mulino di Fiorenzuola d’Arda’ che collega i centri abitati di Fiorenzuola e Baselicaduce, lungo la Strada Provinciale n. 46 Besenzone.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n. 46 di Besenzone dalla progressiva km 7+240 circa alla progressiva km 9+950 circa, lato sinistro, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, dal 29/05/2023 al 31/08/2023 (esclusi festivi e prefestivi), nel territorio comunale di Fiorenzuola d’Arda.

Modifiche alla viabilità per le strade di Piacenza

Si comunica che, per consentire l’installazione del sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche, dalle ore 8.30 alle 18.30 di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio, in via Martiri della Resistenza, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Boselli e il civico 4 lato ovest in direzione del centro città, è istituito il restringimento di carreggiata regolamentato dalla segnaletica di cantiere. Ugualmente è istituito il restringimento di carreggiata, dalle ore 8.30 alle 18.30 di mercoledì 31 maggio e giovedì 1, lunedì 5 e martedì 6 giugno, in via Cella nel tratto compreso tra l’incrocio con via Stradella e quello con strada Gragnana lato corsia sud, in strada Gragnana all’incrocio con via Cella nel tratto di svolta continua, in via Conciliazione all’altezza del civico 26 e in via Manfredi all’incrocio con via Don Minzoni lato corsia ovest. Inoltre, per garantire agli addetti di una società telefonica l’intervento di posa della fibra ottica in condizioni di sicurezza, dalle ore 8 alle 18 di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio e giovedì 1, lunedì 5 e martedì 6 giugno, in via Vigotti, nel tratto compreso tra l’incrocio con strada Veggioletta e il civico 3, nonché in strada Veggioletta, nel tratto compreso tra i civici 22 e 24, sono istituiti il divieto di sosta su entrambi i lati della sede stradale e il restringimento della carreggiata regolamentato dalla segnaletica di cantiere.

Strada Provinciale n. 56 di Borla, interruzione della circolazione stradale

Il 24 maggio dalle 8.30 alle 16.30, per lavori di consolidamento del manto stradale

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in corso la vori di ripresa della pavimentazione bituminosa lungo la Strada Provinciale n. 56 di Borla.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 56 di Borla, dalla progressiva km 4+200 circa (bivio località Trabucchi) alla progressiva km 5+000 circa, dalle ore 08:30 alle ore 16:30 del giorno mercoledì 24 maggio 2023.

Strada Provinciale n. 13 di Calendasco, interruzione della circolazione stradale

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza – presentata dalla società incaricata da R.F.I. S.p.A.-Rete Ferroviaria Italiana-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, volta ad ottenere la proroga del provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale per il completamento dei lavori di rinnovamento e risanamento dei binari sui tratti di linea della rete ferroviaria Voghera-Piacenza in corrispondenza dei passaggi a livello lungo la Strada Provinciale n. 13 di Calendasco, nel territorio comunale di Rottofreno.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale in prossimità della linea ferroviaria Voghera-Piacenza, alla progressiva km 9+500 circa, lungo la Strada Provinciale n. 13 di Calendasco, dalle ore 12:00 del giorno 23.05.2023 alle ore 12:00 del giorno 26.05.2023, nel territorio comunale di Rottofreno.