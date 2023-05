Mercatello, Caldarola e Piacenza: modifiche alla viabilità

Strada Provinciale n. 50 del Mercatello, senso unico alternato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di posa di fibre ottiche mediante percorrenza sotterranea, lungo la Strada Provinciale n. 50 del Mercatello nel territorio comunale di Ferriere.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 50 del Mercatello, mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, dalla progressiva km 0+000 circa alla km 0+240 circa e dalla km 2+685 circa alla km 3+000 circa, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, dal 25/05/2023 al 30/06/2023 (esclusi festivi e prefestivi).

Strada Provinciale n. 65 di Caldarola, senso unico alternato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che lungo la Strada Provinciale n. 65 Caldarola sono previsti lavori di rifacimento del muro di sostegno della scarpata il loc. Nosia nel territorio comunale di Bobbio. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’istituzione del senso unico alternato regolato a vista o da movieri, lungo Strada Provinciale n. 65 di Caldarola, dalla progressiva km 23+100 circa alla progressiva km 23+200 circa, lato destro, dalle ore 07:30 alle ore 17:30, dal giorno 29.05.2023 al giorno 01.06.2023, nel territorio comunale di Bobbio (PC).

Modifiche alla viabilità in città

Si comunica che, per consentire l’esecuzione dei lavori di posa del teleriscaldamento, dalle ore 7 di giovedì 1 alla mezzanotte di venerdì 30 giugno, in via Santa Franca, nel tratto compreso tra l’incrocio con via San Siro e il civico 39, sono istituiti il divieto di sosta permanente su entrambi i lati della carreggiata e il restringimento della carreggiata regolamentato dalla segnaletica di cantiere.

Inoltre, onde garantire le condizioni di sicurezza durante la posa del ponteggio per la sistemazione e copertura di un fabbricato, dalle ore 8 di lunedì 5 giugno alle ore 19 di venerdì 4 agosto, in cantone della Filanda è istituito il divieto di circolazione (ma, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Benedettine e il civico 15, i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate potranno, con la massima cautela, circolare in entrambi i sensi di marcia).

Infine, per consentire l’effettuazione di un trasloco, dalle ore 7 alle 12 di lunedì 5 giugno, in via Gioia, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Gregorio X e quello con via Della Ferma, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere il tratto interessato, con la massima cautela, in entrambi i sensi di marcia).