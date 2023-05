“Presenza di Listeria”, richiamata la Mozzarella della Val Trebbia. L’azienda Bosco Gerolo: “Analisi sistematiche, non sono coinvolti altri prodotti”

Il ministero della Salute riporta sul proprio sito ufficiale il richiamo di un lotto di Mozzarella della Val Trebbia, prodotta da Cascina Bosco Gerolo, azienda con sede a Rivergaro. Motivo del richiamo “rischio microbiologico”, nello specifico per la presenza di Listeria Monocytogenes su 3 di 5 campioni di mozzarella lotto 10-05-2023 con scadenza 30-05-2023. Le unità di vendita sono quelle 100g/200g/1 kg.

L’azienda ha emanato un comunicato in merito, spiegando di aver inviato personalmente comunicazione alle autorità competenti non appena emerso l’esito delle analisi effettuate in auto-controllo.

IL COMUNICATO DELL’AZIENDA

L’azienda Bosco Gerolo Valtrebbia, alla luce di quanto accaduto ci tiene a dare maggiori informazioni ai consumatori per stima e trasparenza.

L’area produttiva lattiero-caseario dell’azienda viene sottoposta come da normale iter di routine a procedure di analisi frequenti di auto-controllo richieste direttamente dall’azienda, all’istituto di analisi, questo come ogni stabilimento alimentare che si rispetti per accertare e garantire la qualità dei propri prodotti.

Dalle ultime analisi effettuate in auto-controllo è emersa la presenza di Listeria Monocitogena su 3 campioni di 5 di mozzarella lotto 10-05-2023.(scadenza 30-05-2023)

L’azienda stessa ha provveduto ad inviare comunicazione alle autorità competenti e prontamente ha richiamato il prodotto da tutti canali di vendita.

Al momento la produzione della mozzarella Valtrebbia non è sospesa ma viene monitorata e analizzata ad ogni sua produzione prima che venga commercializzata.

L’episodio non coinvolge altri prodotti della Cascina.

Ci rammarica l’accaduto, lavoriamo per garantire la qualità dei nostri prodotti e essere trasparenti con tutti i nostri clienti.