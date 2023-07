Volley, Pallavolo Alsenese – Stefania Bernabè sul trono universitario d’Europa

C’è anche uno spicchio di Pallavolo Alsenese sul trono universitario d’Europa di pallavolo. A Braga (Portogallo), l’edizione 2023 degli Eusa (Campionati europei universitari) ha incoronato nuovamente il Cus Bologna, nelle cui fila milita un volto nuovo gialloblù, l’opposta Stefania Bernabè, oltre a una ex, Giulia Visintini.

Per l’ateneo felsineo, un successo che entra nella storia: nessun set perso nei sei incontri disputati e terza vittoria consecutiva, un record che non era mai riuscito nella storia della manifestazione. In finale, Bologna ha piegato la German Sport University Cologne con un netto 3-0 (25-15, 25-10, 25-17), mentre più combattuta era stata la semifinale contro Zagabria, con un set ai vantaggi e uno conquistato con il minimo scarto.

“E’ un’esperienza bellissima che mi porterò sempre nel cuore. Partecipare a questi eventi con la propria università, rappresentando un movimento Cus che ci tiene tantissimo a questi risultati, è molto bello. Siamo riusciti a laurearci campionesse europee per la terza volta, un qualcosa che non era mai riuscito a nessuno; personalmente, per me è il secondo centro dopo il successo 2022. Inoltre, è davvero molto bello confrontarsi con il livello delle altre nazioni e conoscere persone nuove. Per quanto riguarda il Cus Bologna, è un gruppo davvero coeso che prosegue da due anni pur giocando insieme solo in questo periodo. Tutti ci fanno i complimenti per la sintonia che abbiamo che sembra una da club”.