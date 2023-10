Malesseri in un negozio di via IV Novembre, sospetto monossido: tre donne al pronto soccorso

Tre persone intossicate in un negozio di via IV Novembre. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio. Una delle tre donne impiegate nell’esercizio ha iniziato ad accusare malesseri e le colleghe hanno chiamato il 118. Gli operatori sanitari, riconoscendo i segnali di una intossicazione da monossido, hanno iniziato ad agire in tal senso. Ipotesi confermata poco tempo dopo, quando le due colleghe della prima donna si sono recate anche loro al pronto soccorso accusando gli stessi sintomi.

Le tre donne sono state trasferite a Fidenza, per poter essere sottoposte alle cure tramite camera iperbarica. Nel negozio si sono recati i vigili del fuoco, per cercare di capire le cause dell’intossicazione. Pare che la titolare del negozio avesse installato un generatore di corrente elettrica preso a noleggio per contrastare l’assenza di energia elettrica nel locale. Non è da escludere che lo strumento potesse essere difettoso.