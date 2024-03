Via Martelli a Montale, Zanardi (Fdi): “Maggiore sicurezza stradale e contrasto alla prostituzione”

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione se intende realizzare in via Martelli, frazione di Montale, dossi o soglie rialzate od altri accorgimenti per limitare la velocità di percorrenza dei mezzi in quel tratto, nonché una maggiore illuminazione e maggiori controlli della Polizia Locale per prevenire e contrastare il fenomeno della prostituzione nella zona e le scorribande notturne segnalate dai cittadini.

Zanardi rileva: “via Martelli, oggetto di un intervento di riqualificazione ambientale nel 2020 con la passata amministrazione, è percorsa quotidianamente da tanti veicoli e, anche il relativo tratto di pista ciclabile, è notevolmente utilizzato – prosegue – mi sono pervenute segnalazioni da parte dei residenti di Montale perchè, soprattutto nelle ore notturne, la via è percorsa da autovetture che viaggiano a forte velocità, ipotizzando un possibile utilizzo improprio del tratto quale pista per scorribande clandestine, inoltre, anche in orario diurno, i mezzi che percorrono regolarmente la via viaggiano comunque a velocità troppo sostenute, con conseguente pericolo per l’utenza debole che percorre la pista ciclabile; inoltre, i residenti della zona lamentano anche la presenza di prostitute nelle ore serali a discapito di decoro ed igiene, proprio lungo il tratto in questione”.

L’esponente di Fratelli d’Italia ritiene dunque che “sarebbe opportuno intervenire affinché i veicoli siano incentivati a percorrere il tratto a velocità moderate per non creare pericoli e disagi soprattutto per l’utenza debole e inoltre occorrono maggiore illuminazione e maggiori controlli da parte della Polizia Locale per prevenire e contrastare il fenomeno della prostituzione e le scorribande clandestine nella zona”.