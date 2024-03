Rotatoria tra via Martiri e via Boselli, incontro pubblico con i cittadini. Arriva il dosso rallentatore tra viale Dante e via Cornegliana

Nel confermare l’appuntamento di domani, giovedì 14 marzo alle 17.30 nell’area verde tra via Boselli e via San Giuseppe – dove si terrà l’incontro pubblico per illustrare i cambiamenti viabilistici nel quartiere, legati alla sperimentazione della rotatoria tra viale Martiri della Resistenza, via Boselli e via Damiani – l’assessore Matteo Bongiorni annuncia, per la prossima settimana, l’avvio di un altro cantiere di impatto significativo.

“Da mercoledì 20 marzo – spiega – avranno inizio i lavori di costruzione del dosso rallentatore, richiesto e atteso da tempo da tanti cittadini, all’intersezione tra viale Dante e via Cornegliana. Un intervento che, mitigando la velocità, ha l’obiettivo di incrementare la sicurezza per tutti gli utenti della strada, in un punto in cui peraltro un’area in zona 30 confluisce in un’arteria particolarmente trafficata”.

“Condizioni climatiche permettendo, l’intervento dovrebbe concludersi entro il 19 aprile: come sempre, confidiamo nella collaborazione di tutti, consapevoli che inevitabilmente potrà esserci qualche disagio o rallentamento contestualmente all’attività del cantiere. Già entro la fine di questa settimana, saranno distribuiti in zona i volantini che informano delle necessarie limitazioni alla viabilità”.

Arriva il dosso rallentatore tra viale Dante e via Cornegliana

Per consentire lo svolgimento dei lavori, infatti, nel tratto di viale Dante compreso tra l’intersezione con via Cornegliana e quella con via Gobbi Belcredi sarà istituito il senso unico di marcia, con direzione consentita dalla prima verso la seconda; nello stesso tratto, su entrambi i lati, sarà in vigore il divieto di sosta permanente con rimozione forzata”.

“Contestualmente, si potrà transitare in entrambi i sensi di marcia nel tratto di via Cornegliana compreso tra via Gobbi Belcredi e viale Dante, osservando anche in questo caso, 24 ore su 24, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

Non sarà possibile, per l’intera durata del cantiere, uscire da via Cornegliana su viale Dante, in entrambi i punti di intersezione tra le due vie. Sarà invece attuato progressivamente, in base allo stato di avanzamento dei lavori, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 0 alle 24 in altri tratti, progressivamente interessati, di viale Dante e via Cornegliana, specificamente segnalati.