Monumento ai piloti, inaugurazione cappella Madonna di Fatima al Passo del Pellizzone Bardi (Pr)

Monumento ai piloti, sabato 11 Maggio 2024 dalle ore 10,45 alle ore 11,00 in Località “Case Guselli” al Passo del Pellizzone – Bardi (PR) si terrà una cerimonia commemorativa a ricordo dei piloti, il sottotenente Roberto Varaldo e sottotenente Aldo Spagnol entrambi deceduti nell’in volo il 13 Maggio 1971.

Monumento ai piloti, l’incidente

I piloti si trovavano ai comandi di due caccia “Republic F-84 F” del 50° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a San Damiano (Piacenza). I velivoli, nell’ambito di un’esercitazione, stavano sorvolando l’appennino quando – probabilmente a causa della scarsa visibilità dovuta a un forte temporale – si scontrarono precipitando poi al suolo.

Monumento ai piloti, l’impegno di Salvatore “Nemo” Russo

L’ex sottufficiale Salvatore “Nemo” Russo che si era già occupato del restauro del monumento ai due ufficiali, quest’anno ha voluto rendere ancora più vivo il ricordo dell’accaduto con un nuovo significativo completamento al manufatto, dedicando una piccola cappella alla Madonna di Fatima la cui apparizione avvenne proprio il 13 maggio, ma del 1917.

Monumento ai piloti, la coincidenza

Questa coincidenza di data uguale quanto a giorno ed a cifre invertite per l’anno, la similitudine del bagliore in cima alla montagna dell’apparizione visto dai pastorelli e quello descritto dai testimoni dell’incidente aereo, hanno suggerito a Russo una sorta di parallelo emotivo. Così lui che con i commilitoni fu uno dei primi ad intervenire sul luogo dell’incidente, ora ha dato forma anche a questa nuova cappelletta dedicata alla Madonna che verrà inaugurata nel fine settimana. La realizzazione è stata possibile grazie all’Amministrazione del Comune di Bardi e ai proprietari del terreno, dove è ospitato il monumento.

L’appello lanciato da Nemo

In un appello lanciato sui social agli ex di San Damiano “Nemo” scrive: “Non sono un parente come molti mi chiedono, ma ho condiviso con Loro i stessi ideali, la stessa passione da Semplice Specialista EMB, quale ero e mi sento ancora oggi di essere. Non mi sono fermato né con la neve né con la pioggia, e spero neanche VOI Pantere lo farete Sabato 11 Maggio 2024 nell’Onorare il ricordo di chi è decollato dalla pista di San Damiano e non vi ha fatto più ritorno. Come ho già detto per Mandrola (Piacenza), io l’ho fatto con le pietre, sta a Voi e alle generazioni future renderle vive”.

Monumento ai piloti, l’inaugurazione

In occasione del 53° Anniversario dell’incidente, dunque si terrà l’inaugurazione della cappelletta dedicata alla Madonna di Fatima, a completamento del monumento in memoria.

La cerimonia

La Cerimonia con la benedizione sarà officiata dal Cappellano Militare Capo del Servizio Assistenza Spirituale della Legione Carabinieri Emilia Romagna di Bologna don Giuseppe Grigolon, dal Cappellano Militare del Distaccamento di San Damiano Don Luigi Marchesi, dal Parroco di Bardi Don Luigi Pini con il Vicario Don Nicolas, dal Parroco di Morfasso Don Jean Laurence.

I presenti

Presenti i rappresentanti del Comune di Bardi (PR), del comune di Morfasso (PC ), del Comando del Distaccamento Aeroportuale di Piacenza “San Damiano”, della rappresentanza del comando 6° Stormo Ghedi, della rappresentanza del comando 155° Gruppo di stanza a Ghedi, della rappresentanza degli ex Comandanti del 155° Gruppo con il generale di Brigata Aerea Gian Paolo Rao. Saranno presenti inoltre le associazioni A.A.A. di Piacenza, Fiorenzuola, Lugagnano val d’Arda, Fidenza, Parma, Treviglio, Brescia, Udine, l’associazione nazionale VAM, le associazioni Alpini di Bardi, Morfasso, Bore, Piacenza. In rappresentanza delle generazioni future vi sarà anche un gruppo di bambini.

Navetta a disposizione

E’ stato fissato un punto di ritrovo presso l’Agri Meccanica Zani e sarà a disposizione una navetta che farà spola per raggiungere il monumento.

La benedizione

La benedizione sarà preceduta da una piccola processione della Madonna di Fatima che raggiungerà il monumento, da dove presenzierà l’alza Bandiera a Perenne Memoria dei Piloti deceduti. Dopo la funzione religiosa, sarà scoperta una targa a ricordo dell’evento.