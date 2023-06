Morto per un colpo di pistola nella sua casa di Ponte dell’Olio, indagato il fratello 18enne: “Ma è stato un incidente”

Morto in seguito a un colpo di pistola, indagato il fratello della vittima, un giovane di 18 anni. I fatti sono accaduti ieri, nel tardo pomeriggio, in un’abitazione di via Rossi, a Ponte dell’Olio. Enrico Aliaj, questo il nome della vittima, un 20enne di origini albanesi, è stato trovato in un lago di sangue all’interno dell’abitazione che condivideva con la sua famiglia: genitori, fratello e una sorella.

I soccorsi del 118 hanno provato a salvargli la vita ma il 20enne è deceduto durante il breve viaggio verso il campo sportivo del paese, dove ad attenderlo c’era l’eliambulanza. I carabinieri hanno faticato a entrare nell’abitazione perché all’interno il fratello di Enrico, un ragazzo di 18 anni, si rifiutava di aprire la porta. Dopo essere stato convinto dai carabinieri, avrebbe raccontato loro di un tragico incidente.

In sostanza, secondo il racconto del 18enne, il fratello si sarebbe sparato un colpo di pistola accidentalmente, mentre armeggiava con l’arma da fuoco. Restano però molti dubbi e contorni da chiarire in merito alla vicenda. Innanzitutto resta da capire da dove provenga l’arma, dal momento che in famiglia nessuno avrebbe mai denunciato il possesso della pistola. Secondariamente pare che in casa ci fosse una terza persona, un amico, forse. Insomma, i lati oscuri di questa vicenda sono ancora tanti e le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.

Nel frattempo il fratello 18enne è indagato a piede libero con l’accusa di omicidio volontario.