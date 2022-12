Mostra “Egitto svelato”, sabato al PalabancaEventi conferenza d’apertura con il patrocinio del Parlamento europeo

Banca di Piacenza è il sostenitore principale della mostra “Egitto svelato – I sarcofagi egizi di Deir El-Bahari” (Salone monumentale di Palazzo Gotico, 10 dicembre 2022-26 febbraio 2023, a cura dell’Istituto Europeo del Restauro in collaborazione con Art & Istory Museum, Museo Archeologico Nazionale di Napoli e Comune di Piacenza e con il patrocinio di ministero della Cultura, Comune di Napoli, Comune di Ischia) con un ruolo che va ben al di là di quello di main sponsor. Verranno infatti organizzate diverse manifestazioni collaterali, la prima delle quali è programmata – in collaborazione con il Comune e sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo – per sabato 10 dicembre con la conferenza di apertura della mostra, alle 16 al PalabancaEventi, Sala Panini, protagonisti i responsabili dei Musei Reali di Arte e Storia del Belgio (dai quali arrivano i reperti più preziosi esposti al Gotico). Interverranno il direttore generale del Museo del Belgio Bruno Verbergt e la direttrice del Dipartimento di Antichità, Cecile Evers. Al termine della conferenza, i partecipanti visiteranno la mostra, ospiti della Banca.

«Abbiamo volentieri aderito alla richiesta del Comune di sostenere la mostra Egitto svelato – ha affermato il condirettore generale della Banca di Piacenza Pietro Coppelli, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione dell’evento che si è svolta nella Sala Consiglio di Palazzo Mercanti – che riteniamo rimarrà nella memoria dei piacentini per la sua unicità. Ancora una volta la Banca si mette al servizio della Comunità e intende valorizzare gli aspetti storico-archeologici con manifestazioni come la citata conferenza di apertura della mostra, che vede la partecipazione di importanti studiosi». Il dott. Coppelli ha quindi ricordato l’iniziativa a favore dei Soci della Banca, che presentando in biglietteria la tessera-socio otterranno uno sconto del 50% sul prezzo d’ingresso (5 euro invece di 10).

I preziosissimi sarcofagi egiziani di Deir El-Bahari (l’organizzatore Teodoro Auricchio dell’Istituto Europeo del Restauro ha sottolineato come tutti i reperti in mostra siano pezzi originali) sono arrivati da Napoli trasportati da un camion dell’Esercito e sono stati portati nel Salone del Gotico grazie alle “braccia” degli atleti di Assigeco, Gas Sales, Rugby Lyons, Piacenza Calcio e Vittorino da Feltre (ad assistere alla fase del trasferimento delle pesantissime casse era presente, per la Banca, il vicedirettore generale Pietro Boselli).

La mostra, di tipo esperienziale, prevede il restauro in pubblico dei reperti risalenti alla ventunesima dinastia egizia (1070-945 a.C.) che arrivano – oltre che dal Belgio e da Napoli – dal Museo di Archeologia dell’Università di Pavia, dal museo Civico Cremasco e dal Civico Museo di Bergamo. Nel laboratorio di restauro si alterneranno giovani specializzati e specializzandi provenienti da tutto il mondo (anche da Spagna, India e Turchia).

L’assessore alla Cultura Cristian Fiazza ha posto l’accento sull’occasione che Piacenza ha saputo cogliere nell’accaparrarsi questa mostra, grazie al lavoro di squadra – sottolineato anche dai colleghi Mario Dadati (Sport), Francesco Brianzi (Politiche giovanili) e Simone Fornasari (Commercio) – e alla risposta degli sponsor (oltre al principale – la Banca di Piacenza – Confindustria, Steriltom, Cooperativa San Martino e Cooperjob). E a proposito del main sponsor, Teodoro Auricchio ha sottolineato l’unicità nel panorama nazionale di una banca che sostiene tante iniziative a favore della comunità dov’è insediata.

La mostra seguirà i seguenti orari d’apertura: da martedì a domenica, 9-13 e 14.30-19; ultimo ingresso alle 18.30. 24 dicembre, 9-13; giorno di Natale, chiuso; 31 dicembre, 9-13; 1 gennaio, 14.30-19.