Motonautica, le condizioni del Po fermano la gara internazionale di F2. Ezio Cremona: “Troppi detriti, stop per ragioni di sicurezza” – AUDIO

Motonautica, le condizioni del Po fermano la gara internazionale di F2. Il grande evento a San Nazzaro non si potuto disputare per i troppi detriti presenti in acqua, mentre per la categoria F125 è andata in scena una manche laureando campione Europeo 2025 il bulgaro Viktor Lyubenov.

Come spesso accade – spiega Ezio Cremona, Presidente della Motonautica San Nazzaro – la natura riesce a battere l’uomo. Purtroppo è stato un fine settimana condizionato dallo stato del fiume. I troppi detriti portati dal maltempo dei giorni scorsi in Piemonte, hanno condizionato la gara. Siamo riusciti almeno a fare una manche per l’assegnazione del Campionato Europeo F125. Tutte le barche della F2 erano in acqua pronte per correre, ma per questioni di sicurezza si è dovuto chiudere la manifestazione.

C’è comunque la felicità per aver raggiunto 40 anni di attività

Un traguardo importante. Questi 4 giorni abbiamo lavorato tantissimo portando molto pubblico a San Nazzaro, il merito di questo va al gruppo fantastico di volontari che abbiamo. In una frazione di 700 abitanti avere così tanta partecipazione è veramente un record. Grazie a loro e speriamo che il prossimo anno vada meglio con le condizioni del Po. Adesso abbiamo in ballo di recuperare la nostra gara di maggio, il 28 settembre, ma faremo una valutazione.

GP Motonautico dell’Emilia-Romagna 2025

Il fiume Po ha fatto ancora una volta da palcoscenico naturale a uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale: il GP Motonautico dell’Emilia-Romagna 2025, che ha richiamato a San Nazzaro, in provincia di Piacenza, piloti, team e appassionati da oltre 15 nazioni per vivere lo spettacolo unico delle imbarcazioni che sfrecciano a pochi centimetri dall’acqua.

L’evento, organizzato dall’Associazione Motonautica San Nazzaro in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica (FIM) e con la Union Internationale Motonautique (UIM), si è svolto con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, all’interno del progetto Sport Valley.

La giornata di domenica 31 agosto ha offerto al pubblico uno spettacolo adrenalinico con lo svolgimento della manche valida per la prova unica del Campionato Europeo Circuito Classe F125, che ha laureato Campione Europeo il bulgaro Viktor Lyubenov. Sul podio anche due azzurri che confermano la forza e la qualità della scuola italiana: medaglia d’argento per Andrea Ongari, del Circolo Nautico Chiavenna, seguito da Luca Finotti, della Motonautica Associazione Cremona, che vince il bronzo.

Le condizioni del campo di gara, con la presenza di detriti portati dalle piogge dei giorni precedenti, non hanno consentito lo svolgimento della terza gara del Campionato Mondiale di F2, in programma il pomeriggio della stessa giornata. Nonostante l’organizzazione dell’Associazione Motonautica San Nazzaro abbia garantito un attento e costante monitoraggio delle condizioni delle acque non è stato possibile lo svolgimento regolare della competizione del Mondiale, dando priorità alla sicurezza dei piloti.

Presente a San Nazzaro anche il Presidente della Union Internationale Motonautique (UIM) Raffaele Chiulli, che ha dichiarato: «Ho apprezzato molto la straordinaria organizzazione della Federazione Italiana Motonautica in questa particolare situazione. Un evento che, sebbene segnato dal mancato svolgimento della competizione del Mondiale, ha mantenuto intatta la sua atmosfera fatta di sorrisi e passione, con un grandissimo pubblico di appassionati provenienti da tutta Europa e non solo, per vivere una giornata all’insegna dei valori dello sport: amicizia e rispetto.»

Giorgio Viscione, Presidente della Federazione Italiana Motonautica, ha concluso: «Questa è stata l’occasione per ribadire che è la passione il “motore” che alimenta la nostra Federazione. Ed è la stessa passione che si respira a ogni evento, in ogni pilota, in ogni team. Sono stato pilota per molti anni e conosco bene l’energia unica che c’è nell’aria quando si corre. Oggi, poter portare avanti un evento internazionale con il Presidente Chiulli, in un territorio che rappresenta il cuore della Motonautica italiana, è per me un onore. Lavoreremo ogni giorno per far crescere ancora di più questo sport, in Italia e nel mondo.»

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy