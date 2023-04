Mountain Bike – Marco Aurelio Fontana smentisce il ritorno in gara: “Era un pesce d’aprile”

Dopo aver fatto credere a tutti di voler tornare a gareggiare con l’obiettivo di partecipare all’Olimpiade di Parigi 2024, rilasciando una dichiarazione molto forte – “Lo so che la mia sembra una follia, ma è dallo scorso settembre che mi sto allenando ed il mio è un progetto biennale. Mi rendo conto che nelle prime gare farò fatica e servirà tempo per tornare ad avere il passo gara dei migliori, ma sono fiducioso. Se nei primi mesi del 2024 andrò forte come una volta, il C.T. Mirko Celestino non potrà non tenermi in considerazione” – Marco Aurelio Fontana fa dietrofront e smentisce: “Era un pesce d’aprile”. L’ex Olimpionico ha organizzato questo scherzo in collaborazione con Scott, il marchio di biciclette che lo accompagna dal gennaio 2023.