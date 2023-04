Mountain Bike – Marco Aurelio Fontana sorprende tutti: obiettivo Parigi 2024

Obiettivo Parigi 2024. A 38 anni, dopo quattro anni di stop, Marco Aurelio Fontana ha annunciato il ritorno alle gare in sella alla sua mountain bike per partecipare alla sua quarta Olimpiade. L’azzurro sogna in grande: “Sono qui per l’oro”. Nel suo palmares c’è la medaglia di bronzo a Londra 2012, il quinto posto a Pechino 2008 e il ventesimo a Rio de Janeiro 2016.

L’azzurro ha studiato tutto nei minimi dettagli